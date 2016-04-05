تيليجراف: مانشستر يونايتد يمنح فان جال 100 مليون يورو

بحسب صحيفة ديلي تيليجراف البريطانية يستعد مانشستر يونايتد لخوض موسم انتقالات صيفي مدعوما بـ100 مليون يورو.

وكشف التقرير أن إدارة النادي الإنجليزي اجتمعت مع لويس فان جال المدير الفني للفريق حتى يبدأ في تحديد متطلباته في السوق الصيفية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة، ولازال يتنافس مع مانشستر سيتي ووست هام يونايتد على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وأكد التقرير أن نادي الشياطين الحمر يضع تدعيم الفريق برأس حربة في صدارة أولوياته.

يونايتد يمتلك في خطه الأمامي واين روني وأنطوني مارسيال، مع الشباب الصاعد ماركوس راشفورد وويل كين.

ويبحث يونايتد عن رأس حربة إضافي، واضعا روميلو لوكاكو نجم إيفرتون في لائحته.