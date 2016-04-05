كريم الأساس مخملي من Maybelline New York يحقّق لك حلمك!

إنّه أهمّ حدث في مجال كريمات الأساس هذا العام! الآن تقدّم لك مجموعة Dream من Maybelline New York إطلالة جديدة تماماً للوجه. Dream Velours هو كريم أساس مخمليّ على شكل جل مخفوق سيأسر من دون شكّ قلوب عاشقات الجمال بفضل قوامه المدلّل الراقي وطريقة وضعه والإطلالة المثاليّة التي يمنحها. Dream Velours هو في الواقع أوّل كريم أساس غير لامع لديه القدرة على ترطيب البشرة.

مع هذه الإضافة الجديدة إلى عائلة Dream لكريمات الأساس Matte Mousse من Maybelline، أصبحتِ مواكبة لآخر صيحات الجمال وهي مظهر البشرة "المخمليّ". الآن أنت بكامل الاستعداد للاستمتاع بوجه مخملي مثالي وخال من العيوب، إذ يمنح الكريم إطلالة غير لامعة وموحّدة اللون كما أنه يناسب كلّ درجات ألوان البشرة! Dream Velours هو أوّل كريم أساس ذو تركيبة من الجل المخفوق، تلتقي فيها الصبغات ذات النعومة المخمليّة بالجل المنعش لمنحك ضعف الترطيب الذي تقدّمه الكريمات الأخرى. وفي حين أنّ كريمات الأساس الأخرى ثقيلة وجافّة حبيبي تجعل البشرة خشنة، يحافظ Dream Velours من Maybelline على مرونة البشرة وملسمها المخمليّ الناعم من دون أيّ لمعان. فيظلّ وجهك منتعشًا، ناعمًا ومرطّبًا مع شعور بالراحة لمدّة تصل إلى 12 ساعة.

يمنح Dream Velours تغطية متوسّطة إلى عالية وهو متوفّر في 5 ألوان مختلفة تناسب البشرة الجافّة إلى العاديّة وتمنح المرأة الإطلالة التي تحلم بها! لا تدعي البشرة الناعمة كالمخمل وغير اللامع المثاليّة تبقى حلمًا... بل احصلي عليها الآن مع Dream Velours الجديد من Maybelline.

كريم أساس Dream Velours غير لامع من Maybelline New York 49 درهمًا إماراتيًّا