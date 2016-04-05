الحلويات في مجموعة مكياج Flamingo من Mac
الثلاثاء 05-04-2016 16:19
تمتعي بتأثيرات الوردي المبهجة في تشكيلة مصنوعة حديثاً من الألوان الشهية التي تسمح لك بالحصول عليها كقطعة كيك وتطبيقها أيضاً. تألقي بجمالك في يوم مشمس مع البلاش البودرة، طريقة ممتعة لمنح وجنتيك لوناً لذيذاً. إطليها باللون الوردي واحصلي على الحلوى في أي وقت، ولكن كوني مستعدة للمشاركة بها!
ظلال العيون
Hello, There بيج طبيعي ناعم (matte)
Bird’s Eye View ماغينتا (satin)
Flock & Roll وردي فاتح
Just Wing It وردي مسمر متوسط (satin)
Sushi Flower مرجاني وردي مع بريق وردي (satin)
Corduroy بني محمر مطفي (matte)
الصبغيات
Rose زهري مع بريق نحاسي (frost)
Golden Olive ذهبي مخضر (frost)
Tan برونزي بني وردي (frost)
طلاء الأظافر M∙A∙C Studio Nail Lacquer
Miami مرجاني وردي دافئ
Spoonful of Sugar بريق وردي مع وردي
pearl
أحمر الشفاه
Flocking Fabulous bright أحمر مرجاني مشرق (cremesheen + pearl)
Please Me وردي زهري مطفي (matte)
Nice to Meet You أحمر وردي غامق (cremesheen)
Be Silly وردي فوشيا ساخن (matte)
Long Legged & Fabulous وردي فاتح ناعم (cremesheen + pearl)
Silly وردي مشرق (matte)
Saint Germain وردي فاتح نقي (amplified)
Have Your Cake ماجنتا مشرق (matte)
أحمر شفاه (حصرياً عبر الإنترنت)
The Fashion Flock مرجاني وردي مشرق (matte)
قلم تحديد الشفاه
Chic Trick فوشيا
Embrace Me فوشيا وردي
In Synch وردي مصفر مشرق
Cremesheen Glass
Such Sweeties وردي فاتح
Look Who’s Here! وردي ناعم مع لؤلؤ أزرق
Sweet Tooth وردي دافئ متوسط
Petite Indulgence وردي مزرق مشرق
Playful Petal ماجينتا