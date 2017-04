الحلويات في مجموعة مكياج Flamingo من Mac

تمتعي بتأثيرات الوردي المبهجة في تشكيلة مصنوعة حديثاً من الألوان الشهية التي تسمح لك بالحصول عليها كقطعة كيك وتطبيقها أيضاً. تألقي بجمالك في يوم مشمس مع البلاش البودرة، طريقة ممتعة لمنح وجنتيك لوناً لذيذاً. إطليها باللون الوردي واحصلي على الحلوى في أي وقت، ولكن كوني مستعدة للمشاركة بها!

ظلال العيون

Hello, There بيج طبيعي ناعم (matte)

Bird’s Eye View ماغينتا (satin)

Flock & Roll وردي فاتح

Just Wing It وردي مسمر متوسط (satin)

Sushi Flower مرجاني وردي مع بريق وردي (satin)

Corduroy بني محمر مطفي (matte)

الصبغيات

Rose زهري مع بريق نحاسي (frost)

Golden Olive ذهبي مخضر (frost)

Tan برونزي بني وردي (frost)

طلاء الأظافر M∙A∙C Studio Nail Lacquer

Miami مرجاني وردي دافئ

Spoonful of Sugar بريق وردي مع وردي

pearl

أحمر الشفاه

Flocking Fabulous bright أحمر مرجاني مشرق (cremesheen + pearl)

Please Me وردي زهري مطفي (matte)

Nice to Meet You أحمر وردي غامق (cremesheen)

Be Silly وردي فوشيا ساخن (matte)

Long Legged & Fabulous وردي فاتح ناعم (cremesheen + pearl)

Silly وردي مشرق (matte)

Saint Germain وردي فاتح نقي (amplified)

Have Your Cake ماجنتا مشرق (matte)

أحمر شفاه (حصرياً عبر الإنترنت)

The Fashion Flock مرجاني وردي مشرق (matte)

قلم تحديد الشفاه

Chic Trick فوشيا

Embrace Me فوشيا وردي

In Synch وردي مصفر مشرق

Cremesheen Glass

Such Sweeties وردي فاتح

Look Who’s Here! وردي ناعم مع لؤلؤ أزرق

Sweet Tooth وردي دافئ متوسط

Petite Indulgence وردي مزرق مشرق

Playful Petal ماجينتا