مستحضرات الحماية من أشعة الشمس من AVENE

حماية البشرة من إشعة الشمس بواسطة نظام حصري: حدّ أدنى من الفلترات الكيميائيّة من أجل الحصول على أقصى درجة من الفعالية والتحمّل.

توفير تركيبات لطيفة ومريحة خالية من المواد الكحوليّة ومن السيليكون، وجافة الملمس، وتتمتّع بملمس خفيف أو كريمي وبلمسة نهائيّة شفافة. تشجيع الناس على الاستمتاع بالشمس بسلامة أكبر من خلال توفير المعلومات والوقاية وحملات التوعية الصحيّة

تركيبة فريدة: مزيج ثلاثي حصريّ

1 حدّ أدنى من عوامل الحماية من أشعة الشمس من أجل الحصول على أقصى درجة من التحمّل.

- مستحضر عضوي واحد للحماية من أشعة الشمس، 3 فلترات كيميائيّة

- حماية واسعة النطاق من الأشعة فوق البنفسجيّة UVA-UVB

- ثبات في وجه أشعة الشمس

2 ضمان حماية طويلة الأمد ومضادة للأكسدة

- عامل قوي مضاد للأكسدة باسم re-tocopheryl ،

وهو محفّز للفيتامين إي ثابت في وجه أشعة الشمس يحمي الخلايا من

التأثيرات المضرّة للشمس.

3 خصائص مكوّن فريد مضاد لتهييج البشرة: مياه Avène الحرارية

براءة إختراع من Pierre Fabre *

تركيبة ثابتة خالية من مادة أوكتوكريلان