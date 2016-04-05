مكياج عيون بجاذبية سندريلا

تتميز الأميرة سندريلا بعينيها الجذابتين الواسعتين اللتين تتمناهما كل فتاة. لذا "سيِّدتي نت" يقدم لك في ما يلي طريقة سهلة وبسيطة للحصول على عينين كعيني سندريلا الجذابتين:

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1.اهتمي في البداية بوضع كريم العين الخاص بك للحصول على عيون هادئة، وابحثي عن الكريم الذي يحتوي على حمض الهالورونيك والبيتيدات والفيتامينات التي تساعدك في الحصول على عيون جذابة وتهدئ الانتفاخ. كل ما عليك فعله هو وضع كمية صغيرة من كريم العين حول عينيك، ثم اضغطي بأصابعك بلطف حول عينيك من الداخل إلى الخارج ، فعيون سندريلا يجب أن تكون خالية من أي عيوب.

2.قومي بوضع كريم الإخفاء، فالمخفي فهو الوسيلة الوحيدة التي تبرز جمال عينيك، واختاري المخفي الأفتح قليلاً من لون بشرتك، وضعيه حول عينيك، خصوصاً الأماكن الداكنة مع توزيعه بلطف بواسطة أصابعك، لتحصلي على نتيجة رائعة، ولا تنسي عيوب وجهك الأخرى، كالبقع الحمراء والداكنة.

3.اختاري ظلال العيون الفاتحة لتوسيع عينيك وابتعدي عن الظلال الداكنة، ولكن يمكنك استخدامها على المحيط الخارجي للعين.

4.استخدمي اثنين من ظلال الكحل لجعل عينيك تظهران بشكل أوسع، إذ يمكنك وضع لون كحل غامق على الرمش العلوي لعينيك ولون أخف على الجزء السفلي.

5.قومي بوضع الكثير من الكحل البني أو الرمادي في الزوايا الخارجية للعين وداخل العين، لكي تبدو عيناك أوسع.

6.إذا كنت تريدين الحصول على عيون واسعة وبارزة، فعليك اختيار الماسكارا الصحيحة التي ستساعدك في ذلك، لذا عليك اختيار الماسكارا التي تساعدك في تضخيم رموشك.

7.إذا كنت من ذوات العيون الضيقة، قومي بوضع العدسات اللاصقة، فهي ستساعد في توسيع عينيك وإبرازهما.

8.وأخيرا،ً لا تنسي أحمر الخدود الوردي البريء وأحمر الشفاه الفوشيا اللذين لطالما اشتهرت بهما سندريلا.

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