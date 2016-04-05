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ننشر أسعار تذاكر قطارات النوم بعض تخفيضها من الشهر الجارى

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ننشر أسعار تذاكر قطارات النوم بعض تخفيضها من الشهر الجارى ننشر أسعار تذاكر قطارات النوم بعض تخفيضها من الشهر الجارى
أعلنت الشركة الوطنية لإدارة خدمات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، عن تخفيض تذاكر عربات النوم السياحية، بداية من أبريل الجارى، بالنسبة للمصريين والأجانب والعرب، وقد تم تسعير جديد لمحطة قنا وأسيوط بالنسبة للمصريين فقط، جاء ذلك فى الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوى.

وقالت الشركة، إنه تم تخفيض أسعار التذاكر للأجانب على المستوى الفرد والمزدوج والطفل، شاملة وجبة الإفطار والعشاء، بينما تتضمن وجبة العشاء فقط بالنسبة للمصريين.

أسعار تذكرة النوم للأجانب من القاهرة إلى الأقصر / أسوان


>سعر تذكرة الفرد فى الكابينة المفردة تبلغ 110 دولارات، فيما تبلغ سعر التذكرة للفرد فى الكابينة المزدوجة 80 دولارا، سعر تذكرة الطفل من 4- 9 سنوات تبلغ 70 دولارا.

سعر تذكرة النوم للعرب من القاهرة إلى الأقصر / أسوان


> سعر تذكرة الفرد فى الكابينة المفردة تبلغ 90 دولارا، فيما تبلغ سعر التذكرة للفرد فى الكابينة المزدوجة 60 دولارا، سعر تذكرة الطفل من 4- 9 سنوات تبلغ 50 دولارا.

سعر تذكرة النوم للمصريين من القاهرة إلى الأقصر / أسوان


>سعر تذكرة الفرد فى الكابينة المفردة تبلغ 500 جنيه، فيما تبلغ سعر التذكرة للفرد فى الكابينة المزدوجة 300 جنيه، سعر تذكرة الطفل من 4- 9 سنوات تبلغ 220 جنيها.

ننشر أسعار تذاكر قطارات النوم بعض تخفيضها من الشهر الجارى (1)

ننشر أسعار تذاكر قطارات النوم بعض تخفيضها من الشهر الجارى (2)

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