أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

جبهة النصرة تأسر قائد طائرة أسقطتها جنوب حلب ونقلته لأحد معاقلها

Google+ Print
جبهة النصرة تأسر قائد طائرة أسقطتها جنوب حلب ونقلته لأحد معاقلها جبهة النصرة تأسر قائد طائرة أسقطتها جنوب حلب ونقلته لأحد معاقلها

>أعلن المرصد السورى ومصدر من المعارضة أن جبهة النصرة أسرت قائد الطائرة التى أسقطت جنوبى حلب ونقلته إلى أحد معاقلها .

واكد مدير المرصد السورى لحقوق الانسان رامى عبد الرحمن ان جبهة النصرة اسقطت الطائرة مرجحا ان تكون سورية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعى شريط يظهر اسر الطيار حيث تجمع حوالى عشرة من المقاتلين حوله، وصرخ احدهم "سوري، سوري".

اسقط مقاتلون ينتمون على الارجح الى جبهة النصرة الثلاثاء طائرة حربية سورية قرب بلدة العيس فى ريف حلب الجنوبى فى شمال البلاد واسروا طيارا، وفق ما افاد مصدر من الفصائل المقاتلة.

وقال المصدر "ينتمى المقاتلون على الارجح الى جبهة النصرة"، ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا، والتى سيطرت الاسبوع الماضى على بلدة العيس فى ريف حلب الجنوبي، وحيث تتواصل الاشتباكات مع الجيش السوري.

و من جانبها نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم الثلاثاء إن طائراتها الحربية لم تنفذ أى مهام قرب مدينة حلب السورية اليوم الثلاثاء.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قال إن مقاتلين إسلاميين أسقطوا طائرة حربية اليوم الثلاثاء جنوبى حلب حيث يقاتل المسلحون الجيش السورى وحلفاءه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم

فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم»

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم»

فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري

فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري