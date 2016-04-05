جبهة النصرة تأسر قائد طائرة أسقطتها جنوب حلب ونقلته لأحد معاقلها

>أعلن المرصد السورى ومصدر من المعارضة أن جبهة النصرة أسرت قائد الطائرة التى أسقطت جنوبى حلب ونقلته إلى أحد معاقلها .

واكد مدير المرصد السورى لحقوق الانسان رامى عبد الرحمن ان جبهة النصرة اسقطت الطائرة مرجحا ان تكون سورية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعى شريط فيديو يظهر اسر الطيار حيث تجمع حوالى عشرة من المقاتلين حوله، وصرخ احدهم "سوري، سوري".

اسقط مقاتلون ينتمون على الارجح الى جبهة النصرة الثلاثاء طائرة حربية سورية قرب بلدة العيس فى ريف حلب الجنوبى فى شمال البلاد واسروا طيارا، وفق ما افاد مصدر من الفصائل المقاتلة.

وقال المصدر "ينتمى المقاتلون على الارجح الى جبهة النصرة"، ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا، والتى سيطرت الاسبوع الماضى على بلدة العيس فى ريف حلب الجنوبي، وحيث تتواصل الاشتباكات مع الجيش السوري.

و من جانبها نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم الثلاثاء إن طائراتها الحربية لم تنفذ أى مهام قرب مدينة حلب السورية اليوم الثلاثاء.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قال إن مقاتلين إسلاميين أسقطوا طائرة حربية اليوم الثلاثاء جنوبى حلب حيث يقاتل المسلحون الجيش السورى وحلفاءه.

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