أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هيجيتا يعلق على ' ركلة عقرب ' نافاس

Google+ Print
هيجيتا يعلق على ' ركلة عقرب ' نافاس هيجيتا يعلق على ' ركلة عقرب ' نافاس

وجه جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة رسالة لجميع الأندية بعد الاعتراضات الشديدة التي شهدتها الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

وصرح الغندور عبر إذاعة "9090": "المكسب في كرة القدم يتحقق في الملعب بإحراز الأهداف، وليس عبر شاشات التليفزيون بتصريحات غير منطقية".

وأضاف "يجب أن يراعي مسؤولو الأندية التصريحات الصادرة منهم، لأنها تلعب على مشاعر الجماهير في أوقات حرجة للغاية تمر بها ".

وواصل "في أحد مباريات الدرجة الثانية، قام عضو مجلس إدارة نادي بالاعتداء على الحكم داخل الملعب، فماذا كان الحال لو كان اللقاء بحضور الجماهير".

وردًا على اعتراض حسام حسن المدير الفني للمصري على الاستشهاد به في دورات التحكيم، قال الغندور: "وهل مطلوب مني استنثاء ناد أو مدرب أثناء توجيه الحكام في المحاضرات؟".

وكان إبراهيم حسن مدير الكرة في المصري قد زعم أن لجنة الحكام تعرض فيديوهات لأحمد رؤوف مهاجم فريقه في المحاضرات الفنية للحكام، للتحذير من منحه ركلات جزاء. ( اقرأ تصريحاته )

وأكد جمال الغندور أن الحكم إبراهيم نور الدين لم يرتكب أي أخطاء مؤثرة خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي، والتي انتهت بفوز الدراويش بهدف بناهيني.

وأتم رئيس لجنة الحكام "كل هذه الضغوط لن تدفعني للاستقالة أو الشعور بالزهق والملل، بل سأترك منصبي في حالة عدم القدرة على العمل فقط".

اقرأ أيضا - مرتضى منصور يشن هجوما لاذعا على الغندور وحكم مباراة الزمالك والإسماعيلي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"