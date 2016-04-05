هيجيتا يعلق على ' ركلة عقرب ' نافاس

وجه جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة رسالة لجميع الأندية بعد الاعتراضات الشديدة التي شهدتها الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

وصرح الغندور عبر إذاعة "9090": "المكسب في كرة القدم يتحقق في الملعب بإحراز الأهداف، وليس عبر شاشات التليفزيون بتصريحات غير منطقية".

وأضاف "يجب أن يراعي مسؤولو الأندية التصريحات الصادرة منهم، لأنها تلعب على مشاعر الجماهير في أوقات حرجة للغاية تمر بها مصر".

وواصل "في أحد مباريات الدرجة الثانية، قام عضو مجلس إدارة نادي بالاعتداء على الحكم داخل الملعب، فماذا كان الحال لو كان اللقاء بحضور الجماهير".

وردًا على اعتراض حسام حسن المدير الفني للمصري على الاستشهاد به في دورات التحكيم، قال الغندور: "وهل مطلوب مني استنثاء ناد أو مدرب أثناء توجيه الحكام في المحاضرات؟".

وكان إبراهيم حسن مدير الكرة في المصري قد زعم أن لجنة الحكام تعرض فيديوهات لأحمد رؤوف مهاجم فريقه في المحاضرات الفنية للحكام، للتحذير من منحه ركلات جزاء. ( اقرأ تصريحاته )

وأكد جمال الغندور أن الحكم إبراهيم نور الدين لم يرتكب أي أخطاء مؤثرة خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي، والتي انتهت بفوز الدراويش بهدف بناهيني.

وأتم رئيس لجنة الحكام "كل هذه الضغوط لن تدفعني للاستقالة أو الشعور بالزهق والملل، بل سأترك منصبي في حالة عدم القدرة على العمل فقط".

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