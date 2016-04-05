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محافظ الجيزة: تطوير نفق "اللبينى" بتكلفة مليون جنيه بالتعاون مع شركة خاصة

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محافظ الجيزة: تطوير نفق "اللبينى" بتكلفة مليون جنيه بالتعاون مع شركة خاصة محافظ الجيزة: تطوير نفق "اللبينى" بتكلفة مليون جنيه بالتعاون مع شركة خاصة
عقد اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة مؤتمرا صحفيا، بحضور اللواء علاء الهراس، والدكتورة منال ميخائيل نواب المحافظ، وعدد من مسئولى أحد شركات القطاع الخاص بداخل نفق مشاة اللبينى، وذلك بعد افتتاحه للنفق بعد تطويره.

وأكد اللواء كمال الدالى، أن تكلفة تطوير النفق بلغت مليون جنيه، موضحا أن التطوير تم بالتعاون مع أحد شركات القطاع الخاص، وتم رفع جميع المخلفات الموجود بالنفق، لإعادة فتحه مرة أخرى، وذلك بعد أن أغلقته القمامة.

وأضاف الدالى، أن التصميم الخاص بالنفق كان من اقتراح عدد من أساتذة كلية الفنون الجميلة، والذى شمل رسم رسومات فرعونية داخل النفق، وفى مداخل نفق سيارات اللبينى أيضا، لافتا إلى أن هناك اهتمام من المحافظة بحى الهرم بشكل خاص، لتطوير كافة المناطق المؤدية للمنطقة الأثرية بالأهرامات، حيث يتم العمل الآن بثلاث محاور رئيسية وهى محور اللبينى وترعتى المريوطية والمنصورية.

وأشار الدالى، إلى أنه سيتم تطوير ترعة المنصورية من رصف وتطوير الطريق، وذلك عقب الانتهاء من تغطيتها فى 30 يونيو المقبل.

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (1)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (2)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (3)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (4)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (5)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (6)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (7)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (8)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (9)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (10)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (11)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (12)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (13)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (14)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (15)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (16)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (17)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (18)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (19)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (20)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (21)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (22)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (23)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (24)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (25)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (26)

كمال الدالى نفق الليبنى الجيزة (27)


>محافظ الجيزة يفتتح نفق مشاة اللبينى بعد تطويره

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