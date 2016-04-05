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117 أسرة استفادت من مشروع تواصل العام الماضي

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117 أسرة استفادت من مشروع تواصل العام الماضي 117 أسرة استفادت من مشروع تواصل العام الماضي

قال محمد سليمان البلوشي مدير إدارة شؤون مستحقي الزكاة إن مشروع تواصل "أسر السجناء" يهدف إلى رعاية أسر السجناء أثناء وجود عائلاتهم في المؤسسة العقابية لضمان عدم تعرض أفراد الأسرة لحظر الوقوع في الجريمة بسبب الحاجة والعوز، حيث بلغ عدد الأسر في العام الماضي 117 بمبلغ 3 ملايين و978 ألفا و843 درهما لافتاً أن المشروع يعد من أهم المشاريع الـ 16 التي يقدمها الصندوق والتي استفاد منها 14 ألف و173 مستحقا خلال العام الماضي.

وأضاف لـ "البيان" أن مشروع عيدية أسر السجناء الخاص بفئة أسر السجناء الذي يقوم بتخصيص مبلغا كعيدية لعيد الأضحى من كل عام ينفق لكل طفل في الأسرة بهدف إدخال البهجة والسرور في نفوسهم لافتا أن التعاون يكون مع الفريق المشترك ما بين صندوق الزكاة ووزارة الداخلية فيما يخص مشروع تواصل، حيث يقومون بإرسال الحالات للصندوق ومن ثم نقوم بدورنا بدراستها ودفع المساعدة الشهرية لهم سواء كانت للمدارس أو للعلاج أو للإيجار وتتراوح قيمة المساعدات الشهرية من 2000 إلى 6000 درهما للأسرة الواحدة.

وأفاد البلوشي أن الصندوق في كل عام يستهدف أسرا معينة ويخصص لهم ميزانية محددة، فيما يطمح الصندوق هذا العام إلى تأهيل أسر النزلاء لمشروع "ينابيع الخير" الذي يهدف لتنمية هؤلاء الأشخاص للاعتماد على الذات ليكونوا أشخاصا منتجين في المجتمع وإكسابهم المهارات التي يحتاجونها لإحداث تأثيرات في مجتمعاتهم، وهذا ما يحرص عليه الصندوق دائما على مهمة التنمية المحلية الاجتماعية.
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