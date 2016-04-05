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استئناف محادثات السلام السورية 11 أبريل في جنيف

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استئناف محادثات السلام السورية 11 أبريل في جنيف استئناف محادثات السلام السورية 11 أبريل في جنيف

> أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي الثلاثاء خلال لقاء مع صحفيين أن الجولة المقبلة من محادثات السلام حول سوريا التي تجرى برعاية الأمم المتحدة، ستبدأ في أبريل في جنيف.

وقال فوزي أن ستافان دي ميستورا الموفد الخاص للأمم المتحدة الى سوريا "ينوي استئناف هذه المحادثات بين السوريين من أجل السلام في 11 أبريل كما هو مقرر".

ومن المنتظر أن يصل وفد المعارضة السورية في إطار الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف في 10 إبريل. وأضاف فوزي أن المحادثات قد تبدأ في 11 إبريل "بمحادثات مع الهيئة العليا للمفاوضات".

وأوضح أن وفد دمشق إلى هذه المحادثات سيصل في 14 إبريل. وتجري انتخابات تشريعية في سوريا في 13 إبريل وقد ترشح خمسة من أعضاء الوفد السوري الرسمي إلى هذه الانتخابات.

وانتهت الجولة السابقة من المحادثات التي جرت من 14 الى 24 مارس في جنيف بدون تحقيق اي تقدم ملموس.
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