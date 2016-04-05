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بالصور.. سفير سنغافوره فى زيارة لميناء الإسكندرية

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بالصور.. سفير سنغافوره فى زيارة لميناء الإسكندرية بالصور.. سفير سنغافوره فى زيارة لميناء الإسكندرية
قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، أن الميناء استقبل اليوم الثلاثاء، ساداسيفان بريمجيت السفير السنغافورى فى .

وأضاف الغندور اليوم، أن الهيئة أعدت برنامجاً للزيارة تضمن عرضا تقديميا عن الميناء ، ثم زيارة متحف الميناء ، والحوض الجاف ، ومحطة الركاب البحرية ، والبرج الراداري ، ومحطات الحاويات، حيث كان فى استقبال السفير المهندس . محمد الدقاق نائب رئيس هيئة الميناء، واصطحبه خلال الجولة اللواء بحرى . خالد سليمان رئيس قطاع الحركة بالميناء.

وأشار الغندور، إلى أن الزيارة تأتى فى إطار بحث سبل التعاون المشترك بين ميناء الاسكندرية والموانئ السنغافورية فى مجال النقل البحرى.

سفير سنغافوره فى زيارة لميناء الإسكندرية (1)

سفير سنغافوره فى زيارة لميناء الإسكندرية (2)

سفير سنغافوره فى زيارة لميناء الإسكندرية (3)

سفير سنغافوره فى زيارة لميناء الإسكندرية (4)

- ميناء الإسكندرية يستقبل وفد طلاب اللوجستيات بالأكاديمية العربية
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