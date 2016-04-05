بالصور.. سفير سنغافوره فى زيارة لميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، أن الميناء استقبل اليوم الثلاثاء، ساداسيفان بريمجيت السفير السنغافورى فى مصر.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف الغندور اليوم، أن الهيئة أعدت برنامجاً للزيارة تضمن عرضا تقديميا عن الميناء ، ثم زيارة متحف الميناء ، والحوض الجاف ، ومحطة الركاب البحرية ، والبرج الراداري ، ومحطات الحاويات، حيث كان فى استقبال السفير المهندس . محمد الدقاق نائب رئيس هيئة الميناء، واصطحبه خلال الجولة اللواء بحرى . خالد سليمان رئيس قطاع الحركة بالميناء.
وأشار الغندور، إلى أن الزيارة تأتى فى إطار بحث سبل التعاون المشترك بين ميناء الاسكندرية والموانئ السنغافورية فى مجال النقل البحرى.
- ميناء الإسكندرية يستقبل وفد طلاب اللوجستيات بالأكاديمية العربية
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