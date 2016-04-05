وزير الآثار من الإسماعيلية: 4 وزراء يتولون خطة قومية لعودة السياحة لمصر

أكد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أن هناك خطة قومية يتم تفعيلها حاليا بالتنسيق والتعاون فيما بين وزارات الآثار والسياحة والطيران المدنى والاستثمار، لإزالة كافة العقبات أمام عودة السياحة مرة أخرى، وزيادة التدفقات السياحة، مشيرا إلى أن خطة وزارة الآثار التى يتم تنفيذها فى الوقت الراهن تركز بشكل كبير على الاهتمام بتطوير جميع المزارات السياحية والمتاحف والعمل على رفع كفاءتها.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التى قام بها وزير الآثار لمحافظة الإسماعيلية على رأس وفد من قيادات الوزارة لتفقد ومتابعة عدد من المواقع الأثرية التى يجرى تطويرها.

وكان اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، قد استقبل الأستاذ الدكتور خالد العنانى وزير الآثار المصرية يرافقه اللواء محمد سامى مدير المكتب الفنى بالوزارة والدكتور محمود عفيفى رئيس قطاع الآثار المصرية والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات وسليمان محمود سليمان مدير عام آثار الإسماعيلية، والدكتور محمد عبد المقصود المنسق العام لمشروع البانوراما العسكرية وعدد من ممثلى القوات المسلحة عن هيئة البحوث العسكرية وقطاع المتاحف بهيئة البحوث العسكرية، وعدد من قيادات وزارة الآثارورؤساء القطاعات، وذلك فى حضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والعقيد النميرى محمد فتحى المستشار العسكرى للمحافظة.

وقد قام وزير الآثار ومحافظ الإسماعيلية بزيارة تفقدية لمتحف الإسماعيلية والتى أعلن خلالها وزير الآثار عن إعادة النظر فى تطوير ورفع كفاءة المتحف وتشكيل لجنة فنية من الخبراء والمتخصصين والمكتب الاستشارى الهندسى للوزارة لتقوم بمعاينة المتحف ودراسة مقترحات التطوير والتوسعات الجديدة ووضع الصميمات الهندسية للتوسعات الجديدة للمتحف لا سيما، وأنه يعد من أهم المتاحف الإقليمية والذى يذخر بنحو عدد ستة آلاف قطعة أثرية من مختلف العصور، ويعرض به نحو 850 قطعة أثرية.. وقد تضمنت زيارة وزير الآثار للإسماعيلية زيارة وتفقد المركز العلمى الإقليمى للآثار بالقنطرة شرق ومنطقة تل حبوة والفارما والبلوزيوم.

وتأتى هذه الزيارة التى يقوم بها العنانى للإسماعيلية لاستطلاع وتفقد منطقة المشروع الخاص بإنشاء بانوراما العسكرية المصرية بقطاع القنطرة شرق بشرق قناة السويس والذى يتضمن إنشاء بانوراما لتوثيق تاريخ العسكرية المصرية فى شرق القناة وتوثيق تاريخ العسكرية المصرية عبر العصور وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع القوات المسلحة المصرية، واختيار الموقع الخاص بإنشاء المشروع وتحديد المساحة لبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية وإعداد الرسومات والتصميمات الهندسية التى سيتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتحكى تاريخ العسكرية المصرية وتاريخ قادتها العسكريين منذ عهد الملك مينا وحتى حرب أكتوبر، بجانب بانوراما خاصة لطريق حورس وخروج الجيوش المصرية، ومكتبة وثائقية للمعارك العسكرية عبر العصور المختلفة.

وزير الآثار يتفقد متحف الإسماعيلية وقلعة بلوزيوم.. غدا

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