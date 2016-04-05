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الانتهاء من 90% من العمل بمركز علاج أمراض الكبد وفيروس سى بالأقصر

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الانتهاء من 90% من العمل بمركز علاج أمراض الكبد وفيروس سى بالأقصر الانتهاء من 90% من العمل بمركز علاج أمراض الكبد وفيروس سى بالأقصر
تفقد محمد بدر، محافظ الأقصر، مركز علاج أمراض الكبد وفيروس سى ومقره بمستشفى الحميات بمنطقة الحبيل بمدينة البياضية بالأقصر، حيث يتم إنشاء المركز للتخفيف عن المرضى الذين يقطعون مسافة كبيرة لمحافظة قنا لصرف علاج السوفالدى.

وشدد محافظ الأقصر على سرعة تجهيز المركز بعد أن تم الانتهاء من العمل به بنسبة أكبر من 90 % وتنظيف وتمهيد الطريق الخاص به وإزالة القمامة، وتسهيل عملية الوصول للمركز، لافتا إلى أهمية وجوده بالأقصر ليس لمجرد توفير العلاج للمرضى فقط، وإنما سيستهدف المركز تدريب طاقم الأطباء والتمريض لكيفية التعامل مع المرضى، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية لنشر التوعية بأهمية الوقاية من فيروس سى وطرق العدوى ومتابعة الحالات التى استجابت للعلاج.

يذكر أن مشروع إنشاء مركز علاج فيروس سى يأتى ضمن مشروع التنمية المجتمعية لصندوق تحيا ، ويضم المركز غرف عمليات ومعامل متقدمة وعيادات وغرف مرضى وصيدلية ومن المقرر افتتاحه قريبا.

مركز علاج أمراض الكبد وفيروس سى بالأقصر (1)

مركز علاج أمراض الكبد وفيروس سى بالأقصر (2)

بالصور..محافظ الأقصر يتفقد أعمال إنشاء مركز علاج"فيروس سى" بمنطقة الحبيل
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