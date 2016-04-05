بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد ترميم مسجد بيبرس بقليوب تمهيدا لافتتاحه

تفقد الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، اليوم أعمال ترميم وتطوير مسجد بيبرس بقليوب وتبلغ مساحته 1600م، وبتكلفة تبلغ 3.5 مليون جنيه تتحملها وزارة الآثار.

ويأتى تفقد المحافظ للمسجد الأثرى لأهميته لأهل قليوب فهو يعد من المعالم الأثرية العظيمة والشهيرة على مستوى الجمهورية، والتى يرجع تاريخها إلى عصر المماليك، حيث أمر الظاهر بيبرس ببناء ذلك الجامع عندما كان واليا على قليوب قبل أن يصبح سلطانا لمصر وسوف يقوم المحافظ بافتتاحه قريبا بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور خالد العنانى وزير الآثار.

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