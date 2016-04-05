أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد ترميم مسجد بيبرس بقليوب تمهيدا لافتتاحه

Google+ Print
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد ترميم مسجد بيبرس بقليوب تمهيدا لافتتاحه بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد ترميم مسجد بيبرس بقليوب تمهيدا لافتتاحه
تفقد الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، اليوم أعمال ترميم وتطوير مسجد بيبرس بقليوب وتبلغ مساحته 1600م، وبتكلفة تبلغ 3.5 مليون جنيه تتحملها وزارة الآثار.

ويأتى تفقد المحافظ للمسجد الأثرى لأهميته لأهل قليوب فهو يعد من المعالم الأثرية العظيمة والشهيرة على مستوى الجمهورية، والتى يرجع تاريخها إلى عصر المماليك، حيث أمر الظاهر بيبرس ببناء ذلك الجامع عندما كان واليا على قليوب قبل أن يصبح سلطانا لمصر وسوف يقوم المحافظ بافتتاحه قريبا بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور خالد العنانى وزير الآثار.
>محافظ القليوبية (1)

محافظ القليوبية (2)

محافظ القليوبية (3)

محافظ القليوبية (4)


>- محافظ القليوبية يضع لافتة باسم الشهيد مصطفى لطفى على مدرسة ثانوية بشبرا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365