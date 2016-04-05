ضبط بندقيتين و550 طلقة خرطوش وأدوات تصنيع بمحل أسلحة بطنطا

تمكن الرائد تامر كمال، الضابط بقسم الأسلحة والذخائر بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط المدير المسئول عن محل أسلحة بشارع حلقة القطن بطنطا أثناء قيامه ببيع 50 طلقة خرطوش لخفير نظامى من قوة مركز المحلة بدون تصريح شراء وعثر بداخل المحل على بندقيتين خرطوش و550طلقة خرطوش وأدوات تصنيع وتصليح الأسلحة النارية.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى بتمكن الرائد تامر كمال ضابط قسم الأسلحة والذخائر من ضبط "عبد الرحمن .ا.ع" -المدير المسئول عن إدارة محل سلاح المنسى– الكائن بشارع حلقة القطن - دائرة القسم – مقيم شارع السعاتى بنها الجديدة - القليوبية أثناء قيامه ببيع 50 طلقة خرطوش عيار 12م ) للخفير النظامى "أحمد .ع.ع-م" قوة مركز المحلة (راحة خدمة) بدون تصريح شراء وبتفتيش المحل، تم ضبط بندقية خرطوش بريشار إيطالى تحمل رقم 272 و550 طلقة خرطوش عيار 12م وبندقية صيد بحرى غير مثبة بدفاتر وسجلات المحل و2 هيكل طبنجة و6 ماسورة مختلفة الأحجام والأشكال و3 منزلق لسلاح نارى وأدوات تصنيع وتصليح الأسلحة النارية.

تم التحفظ على المضبوطات، وبسؤال المتهم الأول اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وتصليح الأسلحة، وأضاف أن البندقية الخرطوش وبندقية الصيد خاصة بصاحب المحل "حسام .ا.ج" وبسؤال الخفير النظامى قرر قيامه بشراء الطلقات بقصد استكمال عهدته الشخصية، أعيد قيد المحضر برقم 9174 جنايات قسم ثان طنطا لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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