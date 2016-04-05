الإمارات الوجهة الأولى للتسوق الفاخر في الشرق الأوسط

كشفت نتائج دراسة عن التوجه الإنفاقي أجريت بتكليف من شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط وشملت خمسة دول من دول مجلس التعاون الخليجي، أن الإمارات العربية المتحدة لا تزال الوجهة الأولى للتسوق الفاخر في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن ٤٣% من المشاركين في الدراسة وضعوا دبي في المرتبة الاولى كأفضل مكان للتسوق، تبعتها أبو ظبي، ثم الدوحة، ثم مدينة الكويت.

وأظهرت الدراسة، التي أجرتها شركة "GfK" مع ذوي الدخل المرتفع في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، أن دبي كانت الخيار الاول من قبل جميع المشاركين من مختلف البلدان والفئات العمرية وتبعتها أبو ظبي التي كانت خيارا شائعاً بين فئة ال٣٥ سنة وأكبر.

وأظهرت الدراسة انخفاضاً ضئيلاً في نسبة إنفاق المستهلكين في عام ٢٠١٥ على الرغم من الوضع الاقتصادي في المنطقة، وكشفت عن تحول ملحوظ في عادات الإنفاق، إذ أجاب ١٨% من الذين شملتهم الدراسة في الإمارات العربية المتحدة أنهم قللوا من انفاقهم في عام ٢٠١٥، في حين قام العديد منهم بتحويل إلانفاق الى ضروريات الحياة، إذ قام ما نسبته ثلثي المشاركين في الدراسة (٦٦%) بالإنفاق أكثر على تناول الطعام في المنزل، وما نسبته ٦٩% بانفاق المزيد لشراء أغراض منزلية، بينما ٤٠% منهم خفضوا مساهمتهم في الادخار والمعاشات التقاعدية.

من جانبه، علق السيد مازن خوري، الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط: "على الرغم من انخفاض الوضع الاقتصادي في المنطقة، تبين الدراسة انخفاض قليل في الإنفاق، بينما تظهر توزيع جديد لكيفية إنفاق الدخل المتاح. فمن الواضح أن الأشخاص ينفقون أموالهم بحذرٍ أكثر مع تركيز إنفاقهم على مستلزمات وأولويات الحياة."

ولقد أبدت الدراسة أن أنماط الإنفاق الجديدة متشابهة بشكل عام بين جميع الفئات العمرية، الا أن الذين يتعدى أعمارهم ٤٠ عاماً أظهروا ميولاً أكثر من غيرهم في تخفيض إنفاقهم على المناسبات الاجتماعية حيث أن أكثر من النصف (٥١%) لم يضعوها ضمن أولوياتهم. وأكدت الدراسة نتائج مشابهة عبر الدول الخمسة التي شملتها الدراسة، فعلى سبيل المثال، تبيّن أن ٥٥% من المشاركين في البحرين أنفقوا أقل على تناول الطعام في المطاعم في عام ٢٠١٥، بينما أنفق ٦٢% منهم المزيد على وجبات منزلية، مبيناً تحول واضح في عادات الإنفاق. وبالمثل، تبيّن أن ٨٨% من الذين شملتهم الدراسة في عُمان أنفقوا المزيد على تناول الطعام في المنزل، عوضاً عن المناسبات الاجتماعية (٤١%).

وعلى الرغم من تغيير توجهات الإنفاق، إلا أن الانفاق على السلع والمنتجات الفاخرة ما زال يحتل جانباً كبيراً، فقد اظهرت الدراسة أن المقيمين في الإمارات العربية المتحدة ينفقون حوالي ٨% من دخلهم الشهري على التجارب العالية الرفاهية، أي ما يعادل ٢٣٠٠ دولار أمريكي، مما جعل الإمارات العربية المتحدة ثاني أكثر دولة ينفق سكانها أموالهم على السلع والخدمات الفاخرة، مقارنةً بدولة قطر والتي احتلت المرتبة الأولى بحوالي ضعف ذلك المبلغ وصولاً إلى انفاق ٤٠٧٤ دولار أميركي في الشهر.

وفي الإمارات العربية المتحدة، جاءت العطلات بنسبة ٣٤% وارتياد المطاعم الفاخرة بنسبة ٣٢% كأكثر الفئات التي يتم الانفاق عليها من بين المصاريف غير الضرورية. باﻹضافة إلى ذلك، أشارت نتائج الدراسة أن ٣٣% من سكان الإمارات يضعون الانفاق على الترفيه عن النفس من بين أولويات الانفاق خلال الأشهر الـ ١٢ القادمة.

وأضاف السيد خوري: "تواجدت شركة أمريكان إكسبريس في الشرق الأوسط لأكثر من ٥٠ عاماً، ولقد قمنا طوال هذا الوقت على مساعدة أعضاء بطاقتنا في إدارة أموالهم رغم التغييرات الاقتصادية. وسواء كانوا أعضاء أمريكان إكسبريس يستخدمون بطاقاتهم للتسوق في نهاية الأسبوع أو خلال عطلهم، فإنهم على ثقة تامة بأننا نقدم لهم أفضل المزايا، وخدمة عملاء، والأمان".

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