879 مخالفة وحجز 206 مركبة في الشارقة

كشفت الاحصائيات الصادرة من ادارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة خلال الربع الاول من العام الجاري 2016 عن حجز 206 مركبة وتحرير 879مخالفة بحق السائقين المخالفين لقوانين السير والمرور، قادها سائقوها بطيش وتهور وتسببوا بالضجيج والإزعاج .

وأشار الرائد محمد علاي رئيس قسم المرور والدوريات بالانابة أن طبيعة المخالفات التي تم ضبطها وحجز المركبات بموجبها التي ارتكبت هذه المخالفات هي القيادة بطيش وتهور، وقيادة المركبة بصورة تشكل خطرا على الجمهور، وقيادة مركبة تسبب الضجيج، وعدم فحص المركبة بعد اجراء اي تعديل في محركاتها أو الهيكل والتي تصدرت المخالفات التي تم ضبطها .

وأكد الرائد محمد علاي على استمرار عمليات التفتيش دون توقف حتى يتم الحد من السلوكيات المرورية السلبية التي أودت بحياة الكثيرين من قائدي المركبات وخاصة صغار السن بهدف خفض الحوادث المرورية وجعل الطرق أكثر أمنا وسلامة، اضافة إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى كافة شرائح المجتمع من خلال نشر الوعي والثقافة المرورية التي تساعد على تطوير وتعديل سلوكيات القيادة واستخدام المركبة والطريق والإلتزام بقوانين المرور.

ودعا الرائد علاي الآباء وأولياء الأمور إلى القيام بدورهم في متابعة ومراقبة أبنائهم، والحرص على التعرف على أصدقائهم ورفقائهم، وتوجيه النصح والإرشاد لهم بصفة مستمرة كما دعا الشباب إلى التعاون مع الشرطة في المحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق من خلال استخدام المركبة والطريق بشكل صحيح وسليم والتأني في قيادة المركبة ، وعدم تزويدها بزوائد تضاعف من سرعتها وتؤدي إلى نتائج تضر بهم وبالآخرين.

وتوقع الرائد علاي أن هذه الحملة التفتيشية ستكون رادعا للحد من التصرفات غير المسؤولة لبعض السائقين وخاصة من فئة الشباب حيث يقوم البعض بالقيادة بطيش وتهور دون مراعاة لحدود السرعة المقررة على الطرق ، ويتعمد البعض إثارة الضجيج والإزعاج في الشوارع العامة والداخلية بالأحياء السكنية ، بالإضافة إلى قيام البعض بإجراء تعديلات جوهرية على المركبات ومحركاتها دون فحص المركبة .

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