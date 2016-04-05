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ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب تديرها سيدتان وحارس عقار بالإسكندرية

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ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب تديرها سيدتان وحارس عقار بالإسكندرية ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب تديرها سيدتان وحارس عقار بالإسكندرية
نجحت مباحث مكافحة الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف التلوانى، فى ضبط للأعمال المنافية للآداب، يديرها سيدتان وحارس عقار.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، برئاسة المقدم عادل سلام وكيل مباحث القسم، تفيد قيام "ج. ر" بإدارة شقة كائنة ببرج السلام شارع بلال بن رباح منطقة المندرة قبلى دائرة قسم ثان المنتزه، لأعمال الدعارة، واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز، مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط كل من "ج.ر" 41 سنة بدون عمل، مقيمة دائرة قسم ثان الرمل، والسابق اتهامها فى القضية جنح المنتزه "إدارة مسكن للدعارة" المأذون بضبطها، إدارة مسكن للدعارة، تسهيل دعارة، و"ف.ض " 32 سنة حارس العقار مقيم المحمودية، محافظة البحيرة، تسهيل دعارة معاونة فى إدارة مسكن للدعارة، و"إن.ب" 44 سنة بدون عمل، مقيمة دائرة القسم "تسهيل دعارة – معاونة فى إدارة مسكن للدعارة".

كما تم ضبط "ى.س" 17 سنة بدون عمل، مقيمة دائرة قسم أول العامرية "ممارسة دعارة – تلبس"، و" عبير. س" 36 سنة بدون عمل، مقيمة دائرة قسم ثان الرمل، "ممارسة دعارة "، و"محمد. ص" 36 سنة حاصل على دبلوم زراعة، مقيم دائرة قسم أول المنتزه "راغب متعة – تلبس".

وتم ضبط الرابعة والسادس عراة تماماً داخل إحدى غرف الشقة فى حالة اختلاط جنسى، وبحوزتهم 1170 جنيهاً، وعدد 6 هواتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

- ضبط شبكة منافية للآداب العامة بالإسكندرية
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مصر 365

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