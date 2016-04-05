أرقام في الجول - لهذا تفوق أحمد سمير على عمر جابر

لم تكن أرقام عمر جابر الظهير الأيمن للزمالك بهذا السوء في الخسارة من الإسماعيلي بهدف أمس الاثنين، ولكن تفوق أحمد سمير جناح الدراويش كان له سبب واحد.

سمير تفوق على عمر جابر، وصنع هدف الفوز لإيمانويل بناهيني. وفي هذا الوقت كان يقف ظهير الزمالك بائسا يرفع يده على أمل عدم احتساب الهدف.

ولعب سمير المعار من الزمالك إلى الإسماعيلي ضد فريقه الأصلي، وأرسل 3 عرضيات واحدة منهم وصلت لزميله بنجاح وكانت تلك الكرة التي سجل منها بناهيني الهدف الوحيد.

تحركات أحمد سمير في المباراة:

ولم تكن تمريرات سمير بنفس النسبة من الكفاءة، حيث وصلت نسبة تمريراته الصحيحة إلى 64%. لكنه التفوق الذي سبب مشكلة الزمالك كان في أن جناح الإسماعيلي يستلم الكرة من زملائه بأريحية دون ضغط.

واستقبل سمير الكرة 28 مرة، لم يخسرها في أي مرة منهم تحت ضغط لاعبي الزمالك، بل نجح أيضا جناح الإسماعيلي في استرجاعها مرتين.

الأماكن التي استلم فيها سمير الكرة:

وهذا يترجم كيف لعب سمير العرضية إلى بناهيني دون أي تدخل من عمر جابر.

عمر جابر

ويظهر من أرقام جابر أنه لم ينجح أيضا في التعامل مع ضغط الإسماعيلي بالشكل الأمثل، حيث فقد الكرة 6 مرات لصالح لاعبي الدراويش.

وفي المقابل، استرجع ظهير الزمالك الكرة 13 مرة فقط.

الأماكن التي استرجع فيها جابر الكرة وخسرها:

لكن جابر كان مميزا في المساهمة في بناء هجمات الزمالك، حيث وصلت نسبة تمريراته الصحيحة إلى 88%.

جابر لعب 4 عرضيات للزمالك طوال المباراة، 2 منهم خرجا بشكل صحيح ولكن لم يُستغلا.

وسدد جابر كرة واحدة في يد محمد صبحي حارس الإسماعيلي.

تحركات عمر جابر في المباراة: