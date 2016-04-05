بيكيه: جوارديولا كان أقرب لي لأنه شاب.. وفيرجسون كان يتحكم في كل شيء

كشف جيرارد بيكيه مدافع مانشستر يونايتد السابق وبرشلونة الحالي، عن الفارق بين طريقة التدريبات مع الشياطين الحمر والبلوجرانا، موضحا الفارق بين مدربيه السابقين جوسيب جوارديولا وسير أليكس فيرجسون.

وكان بيكيه لاعبا لمانشستر يونايتد في الفترة من 2004 إلى 2008، وعمل تحت إمرة فيرجسون ثم انتقل إلى برشلونة في 2008، بعد أن دفع البلوجرانا الشرط الجزاء ويقدر بـ5 ملايين يورو، ليلعب تحت إمرة مدربه السابق بيب جوارديولا.

وصرح بيكيه لـ(بي تي سبورتس) "حينما كنت في مانشستر يونايتد، كان السير أليكس فيرجسون مدربا للفريق منذ 20 عاما، لذا طريقته كمدرب كانت مختلفة كليا عن جوارديولا".

وأضاف "جوارديولا كان شابا للغاية، في أول أعوامه كمدرب لبرشلونة، كان متحمسا في كل تدريب، لا يمكنكم تخيل الأمر".

كما تابع "السير أليكس فيرجسون، في ذلك الوقت كان هناك كارلوس كيروش على ما أذكر، هو من يتولى التدريبات بينما فيرجسون كان يدير الأمور من الخارج ويتحكم في كل شيء بطريقة مختلفة".

واختتم "جوارديولا كان متواجدا كل يوم، لكن بالنظر لمسيرة كل مدرب منهما كلاهما رائع للغاية".