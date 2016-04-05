أرقام #ليلة_الأبطال – آمال برشلونة وميسي في صناعة التاريخ قد تتحطم على صخرة أتليتكو

هل تعلم أن برشلونة وليونيل ميسي لديهما فرصة لصنع تاريخ فريد أمام أتليتكو مدريد؟ ولكن سيقف ضدهما أرقام دفاعية مبهرة من قبل فريق دييجو سيميوني؟

مواجهة إسبانية خالصة تتكرر في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا حين يستضيف برشلونة أتليتكو مدريد مساء الثلاثاء في مواجهة الذهاب، وأرقام عديدة - حسب موقع (ستاتس زون) تبني الطريق إلى ملعب كامب نو منها:

- برشلونة فاز في أخر 6 مباريات ضد أتليتكو. إذا حقق الفوز اليوم سيكون الفوز السابع على التوالي وهذا سيكون رقما قياسيا في مواجهات الفريقين معا.

- مواجهة الفريقين الأوروبية الوحيدة كانت في 2014 حين مر أتليتكو من نفس الدور على حساب برشلونة بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

- برشلونة واجه فرق إسبانية أوروبيا 12 مرة، ولم ينجح في إبقاء شباكه نظيفة سوى مرة واحدة أمام ريال مدريد في نصف نهائي 2011 في سانتياجو بيرنابيو.

- في الوقت نفسه، لم يسجل أتلتيكو أكثر من هدف وحيد في 8 مباريات أوروبية ضد الإسبان.

- برشلونة بالفعل لديه رقم قياسي حققه بالوصول لدور الثمانية، حيث تعد تلك المرة التاسعة على التوالي التي يلعب فيها بهذا الدور. رقم قياسي أوروبي.

- ومن الثمانية مرات السابقة التي وصل فيها برشلونة لدور الثمانية، وصل سبع مرات لنصف النهائي. المرة الوحيدة التي خرج منها من دور الثمانية كانت على يد أتليتكو مدريد.

- لويس إنريكي فاز بالـ10 مباريات الأوروبية اللذين خاضهم كمدرب لبرشلونة في كامب نو.

- دييجو سيميوني وصل بأتليتكو لدور الثمانية من دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي، وفي كل مرة يكون منافسه إسبانيا.

- أتليتكو استطاع الحفاظ على شباكه نظيفة في 13 مباراة من أخر 17 خاضهم في دوري أبطال أوروبا.

- ميسي سجل 25 هدفا في 28 مباراة أمام أتليتكو. منافسه المفضل بجانب إشبيلية.

- ولكن على الجانب الأخر، يان أوبلاك حارس أتليتكو لم يستقبل سوى 4 أهداف في 11 مباراة أوروبية منذ العام الماضي.