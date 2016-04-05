معهد استكهولوم: السعودية الثالثة عالميا فى الإنفاق العسكرى لعام 2015

نشر معهد استوكهولم للسلام الدولى تقريرا بالإنفاق العسكرى لدول العالم خلال عام 2015، وجاءت الولايات المتحدة فى المرتبة الأولى حيث أنفقت حوالى 596 مليار دولار خلال العام الماضى فقط.

وأوضح المعهد أن الصين احتلت المرتبة الثانية بنفقات بلغت 215 مليار دولار ، بينما جاءت السعودية فى المرتبة الثالثة بـ87 مليار دولار، متقدمة بذلك على روسيا التى احتلت المرتبة الرابعة بـ66 مليار دولا، وبريطانيا التى جاءت فى المرتبة الخامسة بـ55 مليار دولار.

وقال المعهد أن إنفاق الدول على امتلاك الأسلحة المتطورة زاد خلال عام 2015 وحده فقط 1.7 ترليون دولار تقريبا، مشيرا إلى أن 10% من إنفاق الدول على شراء الأسلحة كفيل لمكافحة الفقر والجوع لمدة 15عام.

وأشار المعهد إلى أن السبب الرئيسى وراء زيادة إنفاق الدول على السلاح هو الصراعات العسكرية التى دخلت فيها خلال عام 2015 ، مثل محاربة تنظيم داعش الإرهابى .

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