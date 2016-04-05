أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس "بريتيش بتروليوم" النفطية لرئيس الوزراء: سنضاعف أعمالنا بمصر عام 2020

Google+ Print
رئيس "بريتيش بتروليوم" النفطية لرئيس الوزراء: سنضاعف أعمالنا بمصر عام 2020 رئيس "بريتيش بتروليوم" النفطية لرئيس الوزراء: سنضاعف أعمالنا بمصر عام 2020
استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، برنارد لونى الرئيس التنفيذى لقطاع التنقيب والإنتاج بشركة بريتيش بتروليوم العالمية، وهشام مكاوى الرئيس الإقليمى للشركة بشمال إفريقيا، وحضر اللقاء المهندس طارق الملا وزير البترول.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف إسماعيل على الترحيب بتنامى أنشطة الشركة فى مجال الاستكشافات بقطاع البترول والغاز بمصر، مشيدا بأهمية المشروعات التى تقوم بتنفيذها حاليا، التى تلبى احتياجات السوق المحلى سواء فى المجال الصناعى وخدمة متطلبات المشروعات الخدمية والتنموية العملاقة الجارى تنفيذها والاحتياجات السكانية أيضا، كما تقلل من أعباء الاستيراد، وبما يوفر المزيد من العملات الصعبة.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن شريك استراتيجى للشركة فى كافة اعمالها خلال المرحلة المقبلة، معربا عن التطلع إلى قيام الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة الاستكشافات فى قطاع البترول والغاز.

من جانبه، قدم "برنارد لونى" الشكر على التعاون الإيجابى القائم بين الجانب المصرى والشركة، موضحا أن لهم تاريخ طويل من الشراكة المتميزة مع مصر يمتد لأكثر من 50 عاما، وأن إجمالى استثمارات الشركة حتى الآن تزيد عن 25 مليار دولار، ومنوها إلى أن 40% من إنتاج مصر من المواد الهيدروكربونية يتم من عمليات الشركة القائمة فى خليج السويس والصحراء الغربية، بالإضافة إلى أعمالها فى مياه البحر المتوسط، مضيفا أنهم يقومون بتنفيذ أكبر مشروع لإنتاج الغاز فى البحر المتوسط بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 12 مليار دولار، وتصل معدلات الإنتاج إلى حوالى 1.2 مليار قدم مكعب غاز/يوم.

وأكد "لونى" أنه بحلول عام 2020 ستضاعف الشركة من حجم أعمالها بمصر، لتصبح بذلك مصر هى أكبر متلقى لاستثماراتها فى العالم، وهو ما سيسهم فى زيادة طاقة الإنتاج بالسوق المحلية المصرية، والمساعدة فى تلبية احتياجات مصر من الطاقة، كما استعرض الخطط المستقبلية لعمل الشركة بمصر وتطورات أعمالها فى حقول الدلتا وحقل "أتول" للغاز بالبحر المتوسط.

بريتش بتروليم تصوير شريف اسماعيل مجلس الوزراء (1)

بريتش بتروليم تصوير شريف اسماعيل مجلس الوزراء (2)

بريتش بتروليم تصوير شريف اسماعيل مجلس الوزراء (3)

بريتش بتروليم تصوير شريف اسماعيل مجلس الوزراء (4)

بريتش بتروليم تصوير شريف اسماعيل مجلس الوزراء (5)


>رئيس الوزراء يبحث اليوم تطوير منطقة دار السلام ويلتقى رئيس بريتش بتروليوم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"