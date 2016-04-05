رئيس "بريتيش بتروليوم" النفطية لرئيس الوزراء: سنضاعف أعمالنا بمصر عام 2020

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، برنارد لونى الرئيس التنفيذى لقطاع التنقيب والإنتاج بشركة بريتيش بتروليوم العالمية، وهشام مكاوى الرئيس الإقليمى للشركة بشمال إفريقيا، وحضر اللقاء المهندس طارق الملا وزير البترول.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف إسماعيل على الترحيب بتنامى أنشطة الشركة فى مجال الاستكشافات بقطاع البترول والغاز بمصر، مشيدا بأهمية المشروعات التى تقوم بتنفيذها حاليا، التى تلبى احتياجات السوق المحلى سواء فى المجال الصناعى وخدمة متطلبات المشروعات الخدمية والتنموية العملاقة الجارى تنفيذها والاحتياجات السكانية أيضا، كما تقلل من أعباء الاستيراد، وبما يوفر المزيد من العملات الصعبة.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن مصر شريك استراتيجى للشركة فى كافة اعمالها خلال المرحلة المقبلة، معربا عن التطلع إلى قيام الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة الاستكشافات فى قطاع البترول والغاز.

من جانبه، قدم "برنارد لونى" الشكر على التعاون الإيجابى القائم بين الجانب المصرى والشركة، موضحا أن لهم تاريخ طويل من الشراكة المتميزة مع مصر يمتد لأكثر من 50 عاما، وأن إجمالى استثمارات الشركة حتى الآن تزيد عن 25 مليار دولار، ومنوها إلى أن 40% من إنتاج مصر من المواد الهيدروكربونية يتم من عمليات الشركة القائمة فى خليج السويس والصحراء الغربية، بالإضافة إلى أعمالها فى مياه البحر المتوسط، مضيفا أنهم يقومون بتنفيذ أكبر مشروع لإنتاج الغاز فى البحر المتوسط بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 12 مليار دولار، وتصل معدلات الإنتاج إلى حوالى 1.2 مليار قدم مكعب غاز/يوم.

وأكد "لونى" أنه بحلول عام 2020 ستضاعف الشركة من حجم أعمالها بمصر، لتصبح بذلك مصر هى أكبر متلقى لاستثماراتها فى العالم، وهو ما سيسهم فى زيادة طاقة الإنتاج بالسوق المحلية المصرية، والمساعدة فى تلبية احتياجات مصر من الطاقة، كما استعرض الخطط المستقبلية لعمل الشركة بمصر وتطورات أعمالها فى حقول الدلتا وحقل "أتول" للغاز بالبحر المتوسط.

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