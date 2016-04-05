أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على جثة شخص بمنطقة المعلمين بأسيوط

Google+ Print
العثور على جثة شخص بمنطقة المعلمين بأسيوط العثور على جثة شخص بمنطقة المعلمين بأسيوط
عثر القاطنون بمنطقة المعلمين صباح اليوم على جثة قتيل، به أثار ضرب على الرأس بنهاية شارع مسجد الوسيلة.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وصول بلاغ من أهالى منطقة المعلمين بالعثور على جثة لقتيل مضروب بآلة حادة على الرأس.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "ماجد .ف . ج" 42 سنة كهربائى مقيم المعلمين، وتم نقل الجثة لمستشفى الإيمان العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى إخطار النيابة العامة لمعاينة الجثة.


>- دعم واستكمال مشروعات الكهرباء والبيئة والإطفاء بقرى الغنايم فى أسيوط
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365