العثور على جثة شخص بمنطقة المعلمين بأسيوط

عثر القاطنون بمنطقة المعلمين صباح اليوم على جثة قتيل، به أثار ضرب على الرأس بنهاية شارع مسجد الوسيلة.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وصول بلاغ من أهالى منطقة المعلمين بالعثور على جثة لقتيل مضروب بآلة حادة على الرأس.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "ماجد .ف . ج" 42 سنة كهربائى مقيم المعلمين، وتم نقل الجثة لمستشفى الإيمان العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى إخطار النيابة العامة لمعاينة الجثة.

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