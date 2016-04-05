مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. ودعوات لاقتحامات جماعية فى عيد الفصح

اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك بفلسطين،الثلاثاء، من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة، فيما دعت منظمات يهودية متطرفة إلى اقتحامات جماعية للمسجد نهاية أبريل الجارى بمناسبة عيد الفصح العبرى.

وذكرت مصادر مقدسية أن المصلين وطلبة مجالس العلم تصدوا لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير، فى حين انتشر عدد كبير من حراس وسدنة المسجد الأقصى فى أرجائه لمراقبة سلوك المستوطنين خلال جولاتهم الاستفزازية.

من جانبها، نظمت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس جولة لـ22 سفيرا أوروبيا فى المسجد الأقصى وأطلعتهم على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد والمصلين ودائرة الأوقاف.

وكان الحاخام المتطرف يهودا غليك عبر أمس عبر صفحته بموقع "فيس بوك" عن سعادته الكبيرة لاستمرار اقتحاماته للمسجد الأقصى المبارك دون أى معيقات تذكر، وكتب "إنه ومرة أخرى فى "جبل الهيكل" (المسمى الاحتلالى الباطل للمسجد الأقصى)، كنا اليوم هناك ومعى مجموعة من 13 يهوديا".

فى السياق ذاته، أطلقت ما يسمى بـ "منظمات الهيكل" حملة إعلامية مركزة تدعو إلى أكبر اقتحامات جماعية وصلوات يهودية فى المسجد الأقصى خلال عيد الفصح العبرى المقبل على امتداد أسبوع كامل من 24 حتى 28 أبريل الحالى، إضافة إلى جولات ومسيرات حول وقبالة أبواب المسجد تمر من وسط أزقة بلدة القدس القديمة من باب السلسلة وحتى باب الأسباط.

كما دعت المجتمع الإسرائيلى للمساهمة فى إنجاح فعالية التدرب على تقديم قرابين الفصح العبرى فى المسجد الأقصى، فى 22 أبريل فى مستوطنة "بيت أورون" قبالة الأقصى بمشاركة المئات.

وذكر المركز الإعلامى لشئون القدس والأقصى "كيوبرس"- فى بيان صحفى -إن عددا من منظمات الهيكل المزعوم وقعت على الحملة الإعلامية منها منظمة (يرائيه لتشجيع الصعود إلى جبل الهيكل) ومنظمة (عائدون إلى جبل الهيكل)، ومنظمتا (الحركة لبناء الهيكل) و(نساء من أجل الهيكل)، بالإضافة إلى تنظيم جديد يدعى (كيبوت المنعول – قباب المفاتيح)، حيث دعت إلى اقتحام جماعى للمسجد الأقصى خلال أسبوع كامل بمناسبة عيد الفصح العبرى، على فترتين صباحية من الساعة 7: 30 حتى 11 وبعد الظهر من الساعة 13.30حتى 14.00.

وبحسب البيان، أشارت الدعوات إلى أنه ستقدم تشريفات خفيفة ودروس توراتية لكل مشارك عند باب المغاربة قبيل اقتحام المسجد الأقصى، بينما سيتم تقديم شروحات وفتاوى توراتية تتعلق بـ "جبل الهيكل" وصلاة اليهود فيه خلال مسار الاقتحامات.

ودعت الإعلانات إلى المشاركة فى مسيرات متتالية حول أبواب المسجد الأقصى تمر فى شارعى الواد والمجاهدين، على مدار أسبوع الفصح العبرى.

كما دعت منظمات الهيكل المزعوم للمساهمة والمشاركة فى مراسيم التدرب الافتراضى على تقديم قرابين الفصح العبرى فى المسجد الأقصى عند إقامة الهيكل- وفق ادعائهم- وذلك يوم الاثنين 18 أبريل، حيث يتم جلب القرابين والكباش وكهنة المعبد/الهيكل المزعوم، ويقومون بشروحات ومراسيم افتراضية بذلك، وستقام هذه المراسيم فى مستوطنة "بيت أورون" الواقعة على جبل الطور قبالة الجهة الشرقية الشمالية للمسجد الأقصى، فيما تم نشر فيديو قصير يدعو للمشاركة فى هذه الفعالية، تتخلله مشاهد تمثيلية تتساءل عن أسباب عدم ذبح القرابين أو بناء "الهيكل المزعوم" حتى الآن.

فى سياق متصل، نشر عدد من صفحات "فيس بوك" التابعة لنشطاء الهيكل المزعوم صورة فوتوغرافية معالجة، حيث استبدلت قبة الصخرة الذهبية والهلال بقبة ملونة بألوان العلم الإسرائيلى ونجمة داوود العبرية.

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