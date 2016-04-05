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قاضيات دول حوض النيل في ضيافة وزير العدل

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قاضيات دول حوض النيل في ضيافة وزير العدل قاضيات دول حوض النيل في ضيافة وزير العدل

المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، وقاضيات حوض النيل

استضافت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، وفد الوكالة المصرية للمُشاركة من أجل التنمية، حسبما أفاد مراسلنا.

وتعمل الوكالة المصرية للمشاركة من أجل التنمية في مجال مكافحة الإرهاب، والجريمة الدُولية .

وضم الوفد لفيف من قاضيات دول حوض النيل، وبعض الدول الأفريقية.

وألقى المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، كلمةً بهذه المناسبة رحب بها بالسادة الحضور، مؤكدًا على حرص الوزارة على تبادل الخبرات بين والدول الأفريقية.

وأشاد “عبد الرحيم”، بتجربة القاضايات المصريات، وأكد على حرصه الدائم على إيجاد ورقة تعاون بين مصر ودول العالم، خاصةً الأقريقية منها .

وأضاف وزير العدل، أن مؤسسة القضاء سيظل لها الدور الريادي في تغيير ثقافة المجتمع تجاه دور المرأة كونها منارة التنوير، قائلًا إن ” المرأة لديها من القدرات والمهارات ما يؤهلها لتولي المناصب القيادية في جميع المجالات” .

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