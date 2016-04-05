صور.. وزير الإسكان يوقع بروتوكولي تعاون مع شركة صينية بشأن العاصمة الإدارية

وقع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، بروتوكولي تعاون مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة.

وشمل البروتوكول الأول الإدارة الذكية للعاصمة الإدارية الجديدة، فيما شمل الثاني توريد ٥ ملايين عداد مياه ذكي، بحسب بيان للوزارة.

وصرح المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بأن هذه أهم شركة متخصصة في تقنيات وتكنولوجيا المدن الذكية بالصين، حيث تتولى وضع أنظمة الأمن والمرور، والحكومة الإلكترونية، بهذه المدن.

وأضاف أن قامت بتنفيذ ذلك في ٢٠٠ مدينة بالصين، وأن تم الاتفاق مع الشركة الصينية على المعاونة في إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ووضع نظم التحكم بالمدينة.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن ” الشركة الصينية ستقوم بدراسة جدوى مع الشركة القابضة، واختيار الأنظمة الخاصة بالعدادات التي سيتم توريدها، على أن يتم ذلك خلال ٦ شهور من تاريخ توقيع البروتوكول”.

> وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها نظام العدادات الذكية في منظومة شركات المياه، على أن يتم وضع خطة للتصنيع المحلي مستقبلًا مع الشركات المصرية.

وأضاف “رسلان”، أنه سيتم تركيب هذه العدادات، في المباني المخالفة طبقًا للشروط التي وضعها مجلس الوزراء لهذه المباني، حيث ستكون عدادات كودية، لا تؤثر في توفير أي وضع قانوني لهذه المخالفات.

كما أضاف أنه سيتم تركيب هذه العدادات الذكية أيضًا بالمدن الجديدة”، موضحًا أنه سيتم وضع خطة متكاملة للتصنيع المحلي لهذه العدادات مستقبلًا، مع إحدى الشركات المصرية.