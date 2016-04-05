تقرير #ليلة_الأبطال - بايرن يتفائل بمواجهة بنفيكا.. ولكن هناك نقطة ضعف وحيدة

التقى بايرن ميونيخ مع بنفيكا في 3 مرات سابقة في دوري أبطال أوروبا، وتخطى الفريق البرتغالي في كل تلك المواجهات ووصل لنهائي البطولة أيضا.

ويتواجه الفريقان مجددا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، مثلما حدث في أول لقاء بينهما في موسم 1975-1976، وتوج بايرن بطلا لتلك النسخة.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي أرقام الفريقين قبل المواجهة وفرصهما في لقاء الغد.

أرقام الفريقين

شارك بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في آخر 4 مواسم لهم، وسجلهم في الدور ربع النهائي من البطولة الفوز في 17 مباراة والخسارة في 9.

هذا الموسم لم يخسر أو يتعادل بايرن ميونيخ في أليانز أرينا، وفاز بمبارياته الأربعة جميعهم، على الرغم من أنهم احتاجوا إلى الوقت الإضافي ضد يوفنتوس في دور الـ16.

منذ عام خسر بايرن ميونيخ في لقاء الذهاب بالدور ربع النهائي بنتيجة 3-1 من بورتو، لكنه عاد وفاز في الإياب بنتيجة 6-1 في أليانز آرينا.

هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها بنفيكا في دور الـ8 من البطولة منذ توديع ربع نهائي دوري الأبطال على يد تشيلسي في 2011-2012.

بايرن ميونيخ لعب ضد الأندية البرتغالية 24 مباراة، فاز في 14، وتعادل في 8 وخسر في مواجهتين وسجل 55 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا، في أليانز أرينا فاز في 9 مواجهات وتعادل في مواجهتين ولم يخسر قط.

خاض بنفيكا 40 مباراة ضد أندية ألمانية فاز في 12 مباراة وتعادل في 13 وخسر في 15، وفي ألمانيا فاز في مواجهتين وتعادل في 6، وخسر في 13 مرة.

نقاط القوة والضعف

بايرن ميونيخ

يعد بايرن ميونيخ هو الفريق الأكثر استحواذا على الكرة في البطولة حتى الآن بمتوسط 65.2% في المباراة الواحدة، وهم الفريق الأكثر دقة في التمريرة بمتوسط 89.4% في المباراة الواحدة.

هجوميا سجل بايرن 25 هدفا في البطولة حتى الآن، 19 منهم من اللعب المفتوح، وهدفين من الكرات الثابتة، و3 من المرتدات وهدف من ركلة جزاء.

يسدد بايرن ميونيخ على المرمى في المباراة الواحدة 22 تسديدة، ويسجل بمعدل 3.1 أهداف في المباراة الواحدة، ومعدل دقة التسديدات 53%.

يمتلك بايرن ميونيخ نقطة ضعف واضحة في دوري أبطال أوروبا وهي ضعف الفريق في استخلاص الكرة من الخصم، وظهر هذا جليا في نسبة الفوز بالاعتراضات التي بلغت 36%.

ويفوز بايرن ميونيخ بـ48% من الكرات الهوائية، وتلقى بارن ميونيخ 7 أهداف منهم هدف وحيد من على حافة منطقة الجزاء.

يفضل بايرن ميونيخ الموازنة بين جميع أركان الملعب في الهجوم، إذ أنه يستخدم الجهة اليسرى بنسبة 34% وهي نفس نسبة الجانب الأيمن، و32% من المنتصف.

يفضل بايرن ميونيخ التسديد المباشر على المرمى وليس من الأطراف بنسبة 69% من مجموع تسديداته.

بنفيكا

سجل بنفيكا في البطولة 13 هدفا، منهم 9 أهداف من اللعب المفتوح و4 من الكرات الثابتة، ويسدد على مرمى الخصم 14.4 تسديدة في المباراة الواحدة، ومعد دقة التسديدات بلغ 52%.

بنفيكا أقوى في استخلاص الكرة من بايرن ميونيخ، إذ أنه يفوز بـ41% من اعتراضاته للكرة، وهو أضعف في الفوز بالكرات الهوائية إذ أنه يفوز بـ46%.

يتلقى بنفيكا في المباراة الواحدة 12.6 تسديدة في المباراة الواحدة، ويتركب 14.3 خطأ، ويقطع الكرة في 20.3 مرة كمتوسط في المباراة الواحدة.

يفضل بنفيكا استخدام الأطراف لضرب الخصم إذ أنه يركز هجماته بنسبة 38% من الجانب الأيسر و37% من الجانب الأيمن و26% من منتصف الملعب.

ويسدد بنفيكا على مرمى الخصم من المنتصف بنسبة 55%، والجانب الأيسر بنسبة 31%، ويعتمد في تسجيل أهدافه على اللعب المفتوح بنسبة 69% و31% على الكرات الثابتة.