نجم يانج أفريكانز يتحدث لـ في الجول عن مواجهة الأهلي.. أبو تريكة ويول وأمنية غريبة

كيف يرى مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا؟ هل يعرف أي لاعب من تشكيل الفريق المنافس الحالي؟ وماذا عن الهولندي الشهير مارتن يول؟ تاباني ميكيل كامسوكو لاعب وسط يانج أفريكانز يتحدث لـFilGoal.com.

يانج أفريكانز التنزاني يستضيف الأهلي يوم السبت في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

الفريق التنزاني تأهل لمواجهة الأهلي عقب نجاحه أولا في الفوز ذهابا وإيابا على سيركل دو جواخيم من مورشيس بمجموع 3-0.

ثم إقصاء الجيش الرواندي من الدور الـ32. فوز خارج الديار 2-1 وتعادل في الإياب 1-1. ونجح لاعب الوسط كامسوكو في تسجيل هدفين مع بداية مشوار الفريق في إفريقيا (هدف ضد سيركل وأخر ضد الجيش).

وتحدث FilGoal.com مع كامسوكو عن مواجهة الأهلي وما يعرفه عن المارد الأحمر.

وقال لاعب وسط يانج أفريكانز: "الأهلي فريق عريق للغاية في قارة إفريقيا".

وأضاف "أنا احترمه بشدة. ونحن أيضا كبار في إفريقيا".

وأكمل حديثه مع FilGoal.com قائلا: "لا أقدر على توقع نتيجة المباراة. الفريق الأفضل سيفوز. مباراة كبيرة بين ثنائي كبير في القارة ومن الممكن حدوث أي شيء".

مارتن يول

وماذا يعرف كامسوكو عن مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي؟

يُجيب صاحب الـ28 عاما "بالتأكيد أعرف مارتن يول جيدا والسبب إنجلترا".

وأوضح "أتابع الدوري الإنجليزي منذ الصغر، وأعرف يول بسبب تدريبه لتوتنام وفولام في البريمير ليج".

وتابع "بالتأكيد هو مدرب جيد للغاية مع فريق كبير مثل الأهلي".

أبو تريكة ضد جيل الأهلي الحالي

"في الوقت الحالي، لا أعرف أي لاعب".. هكذا أجاب كامسوكو عن سؤال (من تعرف من لاعبي الأهلي الحاليين؟).

واستدرك قائلا: "في الماضي كنت أعرف الثنائي محمد أبو تريكة ووائل جمعة".

وأردف "أبو تريكة مذهل. لقد شاهدته كثيرا وكان يفعل أشياء مميزة داخل الملعب دائما مع الأهلي".

أمنية غريبة!

أي لاعب يتمنى أن يفقد منافسه نقطة من نقاط قوته. الأهلي يفتقد حضور جماهيره في المدرجات في مصر منذ فترة طويلة للغاية. جماهير حمراء دائما ما تتفاخر بأن عددها أقرب لـ60 مليون.

فهل يتمنى لاعب وسط يانج أفريكانز غياب جماهير الأهلي أمام فريقه في لقاء الإياب؟

وهنا تمنى كامسوكو أن تمتلئ مدرجات ملعب مواجهة يانج أفريكانز أمام الأهلي في مصر.

قائلا: "أتمنى أن تقام مباراة الإياب وسط حضور جماهير الأهلي الغفيرة".

فلماذا؟ يُجيب: "أنا لاعب كرة قدم وأحب أن ألعب تحت أجواء جماهيرية مختلفة. أحب معرفة كيف تدعم جماهير البلدان المختلفة فريقها المفضل في كرة القدم".

وأتم حديثه قائلا: "أحب ذلك وأتمنى حضورهم المباراة".

كامسوكو يمتاز بمهارة التسديد من بعيد إلى جانب قوته البدنية ومهاراته في توزيع اللعب. مما يجعله نقطة قوة في نادي يانج أفريكانز.

شاهد بعض أهداف اللاعب

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