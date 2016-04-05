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محافظ دمياط يوجه باستمرار حملات رفع الإشغالات من شوارع وجراجات رأس البر

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محافظ دمياط يوجه باستمرار حملات رفع الإشغالات من شوارع وجراجات رأس البر محافظ دمياط يوجه باستمرار حملات رفع الإشغالات من شوارع وجراجات رأس البر
وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بتكثيف حملات رفع الإشغالات والمخلفات من شوارع مدينة رأس البر، قبل أعياد الربيع، وذلك برفع لعب الأطفال و إشغالات و أسوار ومبانى مخالفة.

ووجه أيضا برفع الإشغالات من أمام فيلات الامتداد العمرانى ومحال منطقة اللسان والجراجات المخالفة بشارع بورسعيد من شارع 89 حتى شارع 101، والألعاب المخالفة على شارع النيل، ومخالفات كافتيريات بشارع 51 على شارع النيل.

ومن جانبها شنت الوحدة المحلية حملة موسعة تنفيذا لتعليمات المحافظ.


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