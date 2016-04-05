مطار شرم الشيخ يستقبل 1633 سائحًا على متن 19 رحلة دولية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الثلاثاء، 19رحلة دولية على متنها 1633 سائحا من مختلف الجنسيات.

وأكد عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ من 19% والمحافظة 17%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 8 رحلات دولية طيران على متنها 980 سائحاً من مختلف الجنسيات و11 رحلة داخلية على متنها 653 سائحاً مصرياً، بإجمالى 1633 سائحاً، وغادر مطار شرم الشيخ 2026 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف "خضر" أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 710 سائحين قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 897 سائحًا.

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