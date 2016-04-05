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بالصور.. ملكات جمال العالم يغادرن الأقصر إلى الإسكندرية

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بالصور.. ملكات جمال العالم يغادرن الأقصر إلى الإسكندرية بالصور.. ملكات جمال العالم يغادرن الأقصر إلى الإسكندرية
غادرت صباح اليوم الثلاثاء، 60 ملكة جمال من مختلف دول العالم من المشاركات فى مسابقة ملكة جمال البيئة "miss eco" محافظة الأقصر، وذلك بعد إنتهاء زيارتهن للمحافظة والقيام بجولات فى معابد ومتاحف الأقصر، لعمل برامج ترويجية للأقصر عبر هيئة المسابقة وهيئة تنشيط السياحة.

وكشف مراد جميل عضو هيئة تنشيط السياحة المرافق لملكات جمال العالم، أن محطة التواجد بمدينة الأقصر لملكات جمال العالم انتهت صباح اليوم، وهم فى طريقهم حاليا إلى مدينة الإسكندرية للدخول فى محطة أخرى جديدة من الترويج والدعاية لمصر فى جميع دولهن.

وأوضح مراد جميل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الزيارة للأقصر كانت ناجحة للغاية حيث تم تصوير عدة فيديوهات ترويجية للسياحة بمختلف المعابد والمتاحف التى تمت فيها الزيارة على مدار 48 ساعة، وجارى عرضها على وزير السياحة لإدخالها ضمن منظومة الدعاية العالمية لمصر.

فيما أكد أحد أعضاء الفريق المرافق لملكات جمال العالم، أن الجولات انتهت بصورة طبيعية للغاية فى كافة المعابد، مؤكدا أن جميع الملكات بخير لكن خلود ملكة الجمال المصرية أصيبت مساء أمس الاثنين بضربة شمس قوية، أجبرتها على عدم الخروج مع ملكات جمال العالم لمعبد الكرنك نظرا لشدة الحرارة.

ملكات جمال العالم يغادرن الأقصر إلى الإسكندرية (1)

ملكات جمال العالم يغادرن الأقصر إلى الإسكندرية (2)

ملكات جمال العالم يغادرن الأقصر إلى الإسكندرية (3)

ملكات جمال العالم يغادرن الأقصر إلى الإسكندرية (4)

ملكات جمال العالم يغادرن الأقصر إلى الإسكندرية (5)


>بالصور.. ملكات جمال العالم ينظمن زيارة للمعالم الآثرية بالأقصر

بالصور.. ملكات جمال العالم فى جولات بمعابد الأقصر لليوم الثانى.. 60 ملكة جمال يزرن معبد الكرنك وحتشبسوت ووادى الملوك ويلتقطن الصور التذكارية.. وعضو تنشيط السياحة: يروجن للسياحة بمصر بعد عودتهن لبلادهن

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