توقف حركة المرور بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى دائرى المعادى

ظهرت كثافات مرورية أمام العديد من السيارات بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائرى بالمعادى أمام المتجه من التجمع الخامس وفى طريقه إلى مناطق الجيزة، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة أعلى دائرى المعادى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث.

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