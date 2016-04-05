لمريض السكر.. وصفات طبيعة لضبط مستوى سكرك

نبات القرع المُر:

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نبات النيم:

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أوراق التوت:

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أوراق أو حبوب الحلبة:

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السكر من المشاكل المرضية التى يعانيها الكثيرون وينتج عن الإصابة به العديد من المضاعفات التى تؤثر على الصحة، وبعيدا عن الأدوية والإنسولين كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية فى تقرير نشره مؤخرا عن وصفات طبيعية لعلاج مرض السكر، تتضمن:>يحتوى نبات القرع المُر على أحد العناصر الكيميائية polypeptide-P، التى تقلل من نسبة السكر فى الدم عند مرضى السكر من النوع الأول، والذى يتم استخدامه فى الأطعمة والشوربة والسلطة.>يستخدم نبات النيم فى علاج مرض السكر، خاصة عند تناوله فى الصباح، بل أنه يعد من أفضل العلاجات فى ضبط مستوى السكر بالدم.>أثبتت الأبحاث أن أوراق التوت تساعد فى خفض مستوى السكر بالدم، والاستهلاك اليومى من أوراق التوت لمدة خمسة عشر يوما يسبب انخفاضا فى مستوى السكر بنحو 38%.>أوراق أو حبوب الحلبة تساعد على تقليل مقاومة جسم مريض السكر للإنسولين، واستهلاك الحلبة بشكل منتظم ولمدة شهرين يخفض بشكل كبير مستوى السكر فى الدم.