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9 نصائح تخفف ضرر الكمبيوتر على عيونك وتحافظ على قوة إبصارك

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9 نصائح تخفف ضرر الكمبيوتر على عيونك وتحافظ على قوة إبصارك 9 نصائح تخفف ضرر الكمبيوتر على عيونك وتحافظ على قوة إبصارك
الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر واللاب توب والموبيل لساعات كفيل بالتأثير الشديد على حدة البصر لديك، وقوة نظرك، وكذلك على سلامة عينيك من الجفاف، وترطيبها.

فقد يعانى الإنسان جراء جلوسه لساعات محدقا فى شاشة الكمبيوتر أو اللاب توب من صداع شديد بالعين، نتيجة التركيز الزائد وعدم تحريك العين فى اتجاهات مختلفة كثيرة، وكذلك يسبب جفافها، ويزيد من أى أعراض خاصة بألم الرأس لديه، هذا ما أكده الدكتور مجدى خالد استشارى طب العيون.

وتابع د. مجدى معددا نصائحه للتعامل السليم مع شاشة الكمبيوتر كى تتمكن من تقليل الضرر الناتج عن النظر المستمر والمنتظم لمدة لا تقل عن الـ6 ساعات يوميا فى الشاشة، وهو ما يقلل من حدة الإصابة بالمضاعفات والأخطار مبكرا ومنها:

1. تكبير خط الكتابة إذا كنت ممن يكتبون خواطرهم أو يكثرون من الكتابة وفقا لطبيعة أعمالهم على الكمبيوتر، فتكبير مقاس الكلمات مهم للغاية لراحة العينين.
>2. اختيار خط مناسب ومريح للذهن والعين، ويسهل قراءته.
>3. الخلفيات البيضاء واختيار ألوان مريحة للعين لخط الكلام مفيد جدا فى تقليل الصداع والإضرار بالنظر.
>4. اجعل الكيبورد منفصلا، وخذه وابتعد مسافة متر عن شاشة اللاب توب أو الكمبيوتر فهو أفضل الحلول.
>5. يفضل استخدامك للكمبيوتر عن اللاب توب، وذلك لبعد المسافة بينك وبين شاة الكمبيوتر رغما عنك بعكس الكمبيوتر المحمول.
>6. نظارتك الشخصية أمر بديهى وأساسى، أيا كانت درجة القصور فى نظرك.
>7. اكثر من حركة رمش عيونك، رطبها أيضا بقطرة معقمة وفقا لاستشارة المختص.
>8. لابد من استقطاع وقت لا تنظر فيه للشاشة، وأى بديل لأعمالك، مثلا بالكتابة علة ورقة، أو بتعليق قصاصات الملاحظات أمر يفيد نظرك.
>9. لا تجعل كل مهامك على الكمبيوتر، يمكنك تدوينها على الموبيل، أو فى دفتر خاص.


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