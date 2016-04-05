انفجار قنبلة فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان

انفجرت قنبلة يدوية ألقيت على مقربة من مقر القوة الأمنية الفلسطينية فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية لبنانية بأن انفجار القنبلة أدى إلى اشتعال محل لبيع الثياب حيث أحرقت النيران كل محتوياته قبل أن يخمدها الأهالى.

وتعد هذه القنبلة هى الأولى التى تلقى بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار منذ ثلاثة أيام والذى ساهم فى وقف الاشتباكات التى وقعت بين جماعتين متطرفين وحركة فتح خلال الأيام الماضية والتى أدت إلى مقتل 3 فلسطينين وسقوط عشرات الجرحى وتضرر العديد من السيارات والمنازل.

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