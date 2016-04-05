اليوم.. الرئيس السيسى يستقبل وفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطى.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة ومكافحة الإرهاب، كما أنه من المتوقع أن يتطرق اللقاء إلى آخر تطورات قضية مقتل الشاب الإيطالي ريجينى، فى ضوء حرص القيادة السياسية على توضيح الحقائق كاملة، فى إطار العلاقات المميزة بين مصر وإيطاليا والتى لا تقتصر على توافق الرؤى فى مجمل القضايا والملفات، بل تتجاوز ذلك إلى التعاون الاقتصادى والأمني.

مسئول الأديان بالخارجية اليونانية يشيد بمبادرة السيسى لتجديد الخطاب الدينى