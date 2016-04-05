توغل إسرائيلى محدود شرق رفح جنوب قطاع غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح الثلاثاء، بشكل محدود شرقى مدينة رفح جنوب قطاع غزة بفلسطين. وقالت مصادر محلية أن 3 جرافات عسكرية توغلت عند أطراف حى النهضة شرق رفح وشرعت بأعمال تجريف وتسوية بمحاذاة السياج الأمنى العازل.

وتتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلى بشكل دورى فى الأراضى القريبة من الشريط الحدودى الفاصل شمال وشرق قطاع غزة للبحث عن عبوات ناسفة أو أنفاق للمقاومة وتمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم فى هذه المناطق.

كما تطلق قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج والآليات العسكرية على طول الشريط الحدودى نيرانها وقذائفها بشكل متكرر على أراضى ومنازل المواطنين الفلسطينيين.

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