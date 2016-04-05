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السعودية تمنع شركة طيران إيرانية من استخدام مجالها الجوى

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السعودية تمنع شركة طيران إيرانية من استخدام مجالها الجوى السعودية تمنع شركة طيران إيرانية من استخدام مجالها الجوى

> ألغت المملكة العربية السعودية التراخيص الممنوحة لشركة "ماهان إير" الإيرانية لتمنعها بذلك من استخدام مجالها الجوى أو الهبوط فى مطاراتها، ويأتى ذلك وسط تزايد حدة التوتر بين البلدين.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودية بيانا مساء أمس الاثنين قالت فيه إن القرار جاء بسبب انتهاكات الشركة "الممنهجة" للوائح وقوانين السلامة فى البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية عن المسؤول فى الطيران المدنى إبراهيم مرادى قوله اليوم الثلاثاء إن شركات الطيران الإيرانية لا تسير حاليا أى رحلات الى السعودية، وستستخدم طرقا مختلفة للتوجه إلى أفريقيا.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ماهان إير عام 2011 بعد مزاعم بأنها تساعد فيلق القدس التابع للحرس الثورى وتقدم دعما لجماعة جزب الله فى لبنان المدعومة من ايران.

ولا تزال التوترات فى ارتفاع بين السعودية السنية وإيران الشيعية بعد إعدام الرياض لرجل دين شيعى بارز فى يناير الماضي، وقيام محتجين فى وقت لاحق باقتحام البعثات الدبلوماسية السعودية فى الجمهورية الإسلامية.
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مصر 365

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