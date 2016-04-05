الرافعة "عملاق" تفرغ "خوازيق" مشروع ميناء شرق بورسعيد

فرغت الرافعة عملاق التابعة لقسم الأعمال البحرية بترسانة بورسعيد البحرية على مدار يومين، حمولة السفينةCARIBBEAN من المواسير عالية الصلابة والتى تم تفريغها فى بارجات تمهيدا لنقلها لميناء شرق بورسعيد.

ومن جانبه أكد المهندس سيد بخيت رئيس قطاع الإصلاحات بترسانة بورسعيد أن المواسير التى يتم تفريغها تستخدم "كاخوازيق" فى مشروع ميناء شرق بورسعيد.

ومن جهة أخرى أشاد بخيت بالدور الحيوى للعاملين بقسم الأعمال البحرية وطاقم الرافعة عملاق الذين يعملون فى حب مصر والعمل على الإنتهاء من المشروعات التنموية فى مواعيدها التى حددها الرئيس السيسى لدفع عجلة التنمية.

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