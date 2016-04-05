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من السرطان للحساسية وآثار الأسلحة الكيماوية.. 10 أمراض تكافحها حبة البركة

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من السرطان للحساسية وآثار الأسلحة الكيماوية.. 10 أمراض تكافحها حبة البركة من السرطان للحساسية وآثار الأسلحة الكيماوية.. 10 أمراض تكافحها حبة البركة
حبة البركة أو الحبة السوداء من الأعشاب الرائعة التى تتمتع بفوائد صحية كبيرة، وتستخدم منذ قديم الزمن لأغراض طبية عديدة.. وفى هذا التقرير نسلط الضوء على بعض الفوائد الصحية لحبة البركة، حسبما نشر الموقع الأمريكى "naturalsociety" مؤخرا، وتشمل:

1.تساهم حبة البركة فى خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكولسترول الضار، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالمجلة الطبية " Fundamentals of Clinical Pharmacology".

2.تساهم فى الحد من أعراض الربو وحساسية الصدر، وذلك حسبما نشر مؤخرا بمجلة "Phytomedicine".

3.تتمتع بخواص رائعة فى الحد من احتقان الحلق ومكافحة الميكروبات المسببة للمرض.
>4.تساهم فى الحد من تأثيرات الإشعاع على المخ نظرا لاحتواء الحبة السوداء على مادة "thymoquinone ".

5. تحد من التسمم بالمورفين وتقلل من تأثيراته الضارة، وذلك حسبما نشر بمجلة "Ancient Science of Life".

6.مفيدة فى حالات التعرض للأسلحة الكيميائية وفقا لدراسة إيرانية أشرف عليها باحثون من جامعة المشهد للعلوم الطبية، حيث تساهم فى الحد من أعراض الجهاز التنفسى.

7.الحبة السوداء لها فاعلية رائعة فى التخلص من الندبات التى تظهر فى الجسم عقب الخضوع للعمليات الجراحية.

8.أثبتت بعض الأبحاث فاعلية حبة البركة فى الحد من الالتهابات المصاحبة لمرض الصدفية.

9.مادة "thymoquinone" داخل الحبة السوداء مفيدة لمرضى شلل الرعاش، حيث تساهم فى حماية الأعصاب من التسمم.

10.لها فائدة رائعة ضد سرطان عنق الرحم، حيث يساهم مستخلص حبة البركة فى إبطاء انتشار السرطان وإيقاف نمو عن طريق تحفيز حدوث ما يعرف "الموت المبرمج للخلايا السرطانية".


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