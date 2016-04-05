"كهرباء الإسكندرية": 480 مليون جنيه مديونيات لدى أفراد ومؤسسات حكومية

قال المهندس حمدى عكاشة، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، إن الشركة لديها مديونية غير محصلة تقدر بحوالى 480 مليون، وأن تلك المديونية تراكمت على مدار عشرات السنين.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تلك المديونية غير المحصلة لدى أفراد ومؤسسات حكومية وغير حكومية، وأوضح أن الشركة تسعى لتحصيل تلك المديونية المتراكة من خلال إعادة جدولتها، وقد يصل الأمر إلى فصل التيار بعد الإنذار المسبق أكثر من مرة وإعطاء فرصة لسد المديونية.

وحول الشكاوى المتكررة من ارتفاع فواتير الكهرباء فى الآونة الأخيرة، قال "عكاشة" إن الشركة تتواصل مع المواطنين بشكل دائم، وأن الباب مفتوح لأى مواطن يتقدم بشكوى سيتم البت فيها وحلها خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أنه قد يتم توقيع بعض القراءات الجزافية بالخطأ من بعض المحصلين وهو ما يتم التحقق منه فى موضوع الشكوى ومحاسبة المخطئ فى حال ثبوت الخطأ عليه.

وأكد أن الشركة تحرص على خدمة المواطنين، وأنه تم وضع نظام صارم يحد من القراءات الجزافية ويحرص على تقديم أفضل خدمة للمواطن.

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