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مسئولة أممية: الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة سوريا فى تطهير تدمر من الألغام

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مسئولة أممية: الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة سوريا فى تطهير تدمر من الألغام مسئولة أممية: الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة سوريا فى تطهير تدمر من الألغام

>أعلنت مديرة وكالة الأمم المتحدة لشؤون نزع الألغام أجنيس ماركايو أن المنظمة الدولية مستعدة لمساعدة سوريا فى تطهير تدمر من الألغام وهى تنتظر طلبا بذلك من دمشق.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن ماركايو قولها :"إذا كان الأمر يتعلق بالمساعدة التقنية أو المشورة، فنحن طبعا على استعداد، لأن الموضوع جزء من العمل الإنساني"، مشيرة إلى أن دمشق لم تطلب بعد من هيئات الأمم المتحدة المساعدة فى هذا المجال.

وقالت " إن الأمم المتحدة تقوم بتخطيط نشاطاتها فى سوريا انطلاقا من تركيا ، كما يوجد مكتب لوكالة الأمم المتحدة لشؤون نزع الألغام فى مدينة غازى عنتاب ، مشددة على أن أية أعمال فى مجال نزع الألغام ستجرى بالتنسيق مع السورية".

وردا على سؤال عن سبب عدم فتح الوكالة مكتبها فى دمشق، قالت المسئولة الأممية " إن الحكومة السورية لم تعط الوكالة إمكانية للقيام بذلك" ، معربة عن أملها ببدء العمل من دمشق.

وأشارت إلى وجود أعداد كبيرة من الألغام والقذائف غير المنفجرة، بما فى ذلك العنقودية منها ، فى مختلف أراضى سوريا حيث تقوم داعش بتفخيخ وتلغيم المناطق التى تضطر للانسحاب منها ، وقالت ماركايو " إنه لن يكون من السهل العثور على الشجعان المستعدين لتطهير مدن وأراضى سوريا من الألغام".
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