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طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للقاعدة فى الحوطة بلحج جنوبى اليمن

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طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للقاعدة فى الحوطة بلحج جنوبى اليمن طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للقاعدة فى الحوطة بلحج جنوبى اليمن
قصفت طائرات التحالف العربى مواقع تابعة لتنظيم القاعدة فى مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج الجنوب اليمن 27 كيلومترا من عدن.

ونقلت صحيفة "عدن الغد" الالكترونية عن مصادر محلية قولها، إن القصف استهدف موقعا لعناصر التنظيم فى مزرعة بالقرب من وادى خير بالحوطة وسمعت دوى انفجارات شديدة فى المنطقة والأماكن المحيطة بها.

وكانت طائرات التحالف قد قصفت ظهر أمس تجمعات لعناصر التنظيم فى فى المجمع الحكومى بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين وبعدها حلقت طائرات الأباتشى فوق المنطقة شنت فى ساعة متأخرة من مساء الاثنين غارتين فى الضاحية الشمالية لمدينة الحوطة بمحافظة لحج جنوب اليمن.
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