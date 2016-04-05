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السيطرة على حريق ب5 منازل فى قرية الحرجة بحرى بالبلينا سوهاج

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السيطرة على حريق ب5 منازل فى قرية الحرجة بحرى بالبلينا سوهاج السيطرة على حريق ب5 منازل فى قرية الحرجة بحرى بالبلينا سوهاج
سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج ،برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة على حريق شب بمنزل عامل بالمعاش بناحية قرية الحرجة بحرى دائرة مركز البلينا وأمتد لـــ 4 منازل متجاوره دون حدوث خسائر بشرية وأنحصرت التلفيات فى نفوق 4 " رأس ‏ماشية ، " 1 " رأس أغنام وأحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق ‏النخيل.

و كان اللواء أحمد أبوالفتوح ،مساعد الوزير مدير امن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية .


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