تفاصيل 7 بروتوكولات وقعها صندوق تطوير العشوائيات لتطوير المناطق الغير آمنة

وقع الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، 7 بورتوكولات مع 7 محافظين لتطوير عدد من المناطق العشوائية بمحافظاتهم.

وجاء فى مقدمة البورتوكولات التى تم توقيعها، بروتوكول مع اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، وذلك لتطوير البنية التحتية لـ6 مناطق وهى صفط اللبن، وترعة النبى، والكنيسة وعزبة الخلايف، ومنيرة الغربية، وذلك بتكلفة 70 مليون جنيه.

كما تم توقيع بروتوكول آخر مع اللواء أحمد تيمور، اإنشاء تجمع سكنى مكون من 201 عمارة لنقل سكان العشش بمنطقة الطوارىء ويتضمن 4824 وحدة سكنية.

ووقع البروتوكول الثالث كل من اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة ومؤسسة معا لاستكمال مشروع مؤسسة معا وتنفيذ 3312 وحدة سكنية، بتكلفة تقدر 505 مليون جنيه.

وأكد الدكتور أحمد عادل درويش، أن البروتوكول الرابع عبارة عن اتفاقية تعاون بين الصندوق ووزارة الرى لتنفيذ الأعمال الصناعية الخاصة بحماية وادى السير بمنطقة الزبالين بـ15 مايو، وذلك بتكلفة 24 مليون و300 ألف.

وأضاف أنه تم توقيع مذكرة بروتوكول أخر مع مجموعة شركات مصطفى السلاب، ويقضى البروتوكول بتوفير 100 ألف متر مربع من السيراميك من المجموعة مجانى لصالح المناطق العشوائية التى يتم تطويرها وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية.

وأشار إلى أنه تم أيضا توقيع بروتوكول مع فودافون مصر لتنمية المجتمع لتطوير منطقة عشوائية فى ثلاث محافظات وهى سوهاج والفيوم والأقصر، مؤكدا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال، وذلك لإعادة شباب المناطق العشوائية، وتوفير فرص عمل لهم، وذلك من خلال مبادرة "اشتغل" التى أطلقها الرئيس السيسى.

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