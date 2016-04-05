الحسين مديراً عاماً لمياه الرياض

صدر قرار وزير المياه والكهرباء م. عبدالله بن عبدالرحمن الحصين بتكليف م. حسين بن محمد الحسين مديراً عاماً للمياه بمنطقة الرياض خلفاً للمدير العام السابق م. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجبر الذي صدر قرار الوزير بإحالته إلى التقاعد.. والمهندس الحسين أحد الكفاءات القيادية في المديرية إذ شغل منصب نائب مدير عام المياه بمنطقة الرياض للشؤون الفنية وقبلها تقلد عددا من المواقع القيادية في التشغيل والصيانة.