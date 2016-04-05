معرض الأمن الفكري برماح يعزز الانتماء في أجيال المستقبل

افتتح معرض الأمن الفكري " فكر آمن .. حياة مطمئنة " في رماح برعاية مدير تعليم منطقة الرياض محمد بن عبدالله المرشد ومحافظ رماح فهد بن عبدالله المسعود. ونظم تعليم رماح الفعالية تحت اشراف مكتب التوعية الاسلامية بثانوية رماح وبمشاركة هيئة اﻻمر بالمعروف وكلية التقنية وجامعة رماح وشركة الكهرباء ومدرسة البغوي والمتوسطة واﻻبتدائية والمكتب التعاوني للدعوه والدفاع المدني والشرطة والمرور.

واستقبل الطلبة الحضور بموروث شعبي ترحيبي، تلا ذلك قص شريط المعرض، حيث تجول مدير التعليم والمحافظ في الأجنحة المشاركة في المعرض، بعد ذلك أقيم الحفل الخطابي الذي بدأ بالسلام الوطني، ثم ارتدى الطلاب الزي العسكري تعبيراً عن اعتزازهم بجنودنا البواسل.

وألقى مدير مكتب تعليم رماح سعود بن سعد السبيعي كلمة رحب فيها بمدير تعليم الرياض ومحافظ رماح والحضور، مشيرا بان هذا البلد مستهدف وعلينا بذل الجهود في تحصين اجيالنا الناشئة من الافكار المنحرفة، مؤكدا على اهمية التعليم والمدارس في الحماية من هذا الفكر.

بعد ذلك القى مدير تعليم منطقة الرياض كلمة شكر فيها مكتب التعليم برماح على إقامة هذا المعرض، داعيا الى تعزيز الانتماء الوطني في نفوس الطلاب.

وفد تخلل الحفل العديد من الفقرات الشعرية والرسائل الوطنية، ثم اختتم الحفل بمسرحية عن الأمن الفكري وبأوبريت إنشادي نال إعجاب واستحسان الحضور.