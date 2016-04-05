الطالبة تعاني من مشاكل أسرية واختفت بعد مغادرتها المدرسة

‏تابعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول عنوان "اختطاف طالبة من مدرسة ثانوية بمكة".. وانطلاقاً من الشفافية للرأي العام، تود الإدارة أن تبين لمواقع التواصل ووسائل الإعلام التالي:

ان الطالبة كانت منتظمة في المدرسة من بداية الدوام الرسمي وحتى نهايته وذلك يوم 26- 6- 1437ه ، وقد غادرت المدرسة كالعادة مع شقيقتها التي تدرس بنفس المدرسة، وقد أبلغت أم الطالبة مديرة المدرسة بعد انتهاء الدوام الدراسي بنحو نصف ساعة بتغيب ابنتها، وأنها قد أبلغت الشرطة والدوريات الأمنية للبحث عنها، حيث تعاني الطالبة من بعض المشاكل الأسرية.

وبذلت الإدارة جهوداً كبيرة مع لجنة إصلاح ذات البين لعلاج مشاكلها ومساعدة أسرتها في التغلب على مشكلاتها من العام الماضي، وسبق وأن تم تحويلها للوحدة الإرشادية للعمل على تعديل سلوكها واتباع الأنظمة والتعليمات المدرسية.

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على تواصل مع كل الجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم والمساندة لأسرة الطالبة حتى عودتها سالمة إلى منزلها انطلاقًا من مسؤوليتها التربوية والتعليمية.